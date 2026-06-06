Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Jardine responde a las críticas: ¿Por qué América no fichó un '9'?

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:14 - 06 junio 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El técnico brasileño defendió la planeación deportiva del club y aseguró que las lesiones impidieron ver la mejor versión de su capitán

Luego de anunciar recientemente su salida del América, el técnico brasileño André Jardine habló con TUDN sobre una de las decisiones más cuestionadas de los últimos torneos: la falta de un refuerzo en la delantera azulcrema.

Durante una entrevista, el estratega dejó claro que la relación con la directiva siempre fue cercana y que todas las decisiones deportivas se tomaron de manera conjunta, buscando el beneficio de la institución dentro de las posibilidades económicas del club.

Jardine destaca la confianza total entre cuerpo técnico y directiva

Jardine explicó que existía una comunicación constante con los directivos para analizar posibles incorporaciones, aunque reconoció que no siempre era posible concretar los fichajes deseados debido a factores financieros.

En América hablé ayer en la conferencia y repito: la sinergia con la directiva es un 100 por ciento, es total
André Jardine y América como Tricampeones de Liga MX | IMAGO7

Asimismo, ejemplificó las dificultades del mercado con una frase que generó reacciones entre la afición.

No, queríamos traer a Messi, pero es imposible. Queríamos traer jugadores, pero a veces eran muy caros y bajábamos en la parte financiera

No es tan simple contratar jugadores con la jerarquía que el club exige sin tener toda la plata del mundo para incorporar
América, Final Apertura 2024 | IMAGO7

Henry Martín y Dávila fueron la apuesta para el ataque azulcrema

Sobre la decisión de no incorporar otro centro delantero para el torneo, Jardine aseguró que siempre confió en las capacidades de Henry Martín, a quien considera uno de los mejores atacantes del futbol mexicano.

Yo tenía mucha fe en Henry y sigo teniendo. Para mí es el capitán y uno de los mejores delanteros de la liga

Por mala suerte, no está en el Mundial, porque se atravesaron las lesiones

Estoy seguro de que tendría muchas posibilidades de ser el nueve titular incluso de la Selección Mexicana
Henry Martín, jugador del América, en el último partido en el Estadio Azteca en 2024 | IMAGO7

El brasileño también destacó la evolución de Víctor Dávila, quien llegó como refuerzo y terminó convirtiéndose en una alternativa importante para ocupar la posición de centrodelantero.

También tengo mucha fe en Dávila. Fue una adquisición que hizo el club y fuimos dándonos cuenta de que él también puede jugar como nueve

Con estas declaraciones, Jardine dejó claro que la apuesta del América en ataque pasó por confiar en el talento joven; en su momento se le criticó mucho por el hecho de no contratar a otro delantero por las lesiones, pero con las respuestas, ahora todo cobra más sentido para la afición americanista. 

Víctor Dávila también anotó ante Puebla | IMAGO7
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
CF America
Lo Último
19:35 Fernando Mendoza se roba los reflectores durante la Final de la Stanley Cup
19:35 Timothée Chalamet celebra la segunda victoria de los Knicks ante los Spurs: “Dos juegos más”
19:32 ¡Última prueba! Brasil vence a Egipto en su último amistoso de cara a la Copa del Mundo
19:26 CURP Biométrica 2026: paso a paso para agendar tu cita en línea en junio
19:03 Gustavo Preto, presidente de Colombia, respondo a James Rodríguez tras desplante a su hija
19:01 Bernard Parker no olvida a Rafa Márquez: "Fue el futbolista más duro de México"
18:51 Mega fuga de agua afecta carriles de Periférico Oriente en Iztapalapa
18:51 ¡Se pasó de 'Sucio'!: Dominik Mysterio lanza contundente mensaje en contra de Penta y Rey Mysterio
18:40 ¡Semillero! Los jóvenes que ha debutado Guillermo Almada
18:31 Amaury Vergara: “Espero que México y Corea del Sur avancen juntos a la siguiente fase”