Jardine responde a las críticas: ¿Por qué América no fichó un '9'?

Luego de anunciar recientemente su salida del América, el técnico brasileño André Jardine habló con TUDN sobre una de las decisiones más cuestionadas de los últimos torneos: la falta de un refuerzo en la delantera azulcrema.

Durante una entrevista, el estratega dejó claro que la relación con la directiva siempre fue cercana y que todas las decisiones deportivas se tomaron de manera conjunta, buscando el beneficio de la institución dentro de las posibilidades económicas del club.

Jardine destaca la confianza total entre cuerpo técnico y directiva

Jardine explicó que existía una comunicación constante con los directivos para analizar posibles incorporaciones, aunque reconoció que no siempre era posible concretar los fichajes deseados debido a factores financieros.

En América hablé ayer en la conferencia y repito: la sinergia con la directiva es un 100 por ciento, es total

André Jardine y América como Tricampeones de Liga MX | IMAGO7

Asimismo, ejemplificó las dificultades del mercado con una frase que generó reacciones entre la afición.

No, queríamos traer a Messi, pero es imposible. Queríamos traer jugadores, pero a veces eran muy caros y bajábamos en la parte financiera

No es tan simple contratar jugadores con la jerarquía que el club exige sin tener toda la plata del mundo para incorporar

América, Final Apertura 2024 | IMAGO7

Henry Martín y Dávila fueron la apuesta para el ataque azulcrema

Sobre la decisión de no incorporar otro centro delantero para el torneo, Jardine aseguró que siempre confió en las capacidades de Henry Martín, a quien considera uno de los mejores atacantes del futbol mexicano.

Yo tenía mucha fe en Henry y sigo teniendo. Para mí es el capitán y uno de los mejores delanteros de la liga

Por mala suerte, no está en el Mundial, porque se atravesaron las lesiones

Estoy seguro de que tendría muchas posibilidades de ser el nueve titular incluso de la Selección Mexicana

Henry Martín, jugador del América, en el último partido en el Estadio Azteca en 2024 | IMAGO7

El brasileño también destacó la evolución de Víctor Dávila, quien llegó como refuerzo y terminó convirtiéndose en una alternativa importante para ocupar la posición de centrodelantero.

También tengo mucha fe en Dávila. Fue una adquisición que hizo el club y fuimos dándonos cuenta de que él también puede jugar como nueve

Con estas declaraciones, Jardine dejó claro que la apuesta del América en ataque pasó por confiar en el talento joven; en su momento se le criticó mucho por el hecho de no contratar a otro delantero por las lesiones, pero con las respuestas, ahora todo cobra más sentido para la afición americanista.