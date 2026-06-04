‘Fuera Baños’ inunda la despedida de André Jardine

El cielo está más gris para un americanista en el comienzo del mes mundialista, pues André Jardine, pionero del Tricampeonato dijo adiós luego de más de tres años al mando del club, dejando un legado y época inolvidable en la Liga MX. Desafortunadamente, la despedida no salió del todo bien.

André Jardine y América como Tricampeones de Liga MX | IMAGO7

¿Qué pasó en la despedida de Jardine?

Durante la conferencia de prensa de despedida de Jardine, la ficción del Club América pudo estar presente de manera presencial y a distancia, pues tal y como ocurrió con la conferencia de Álvaro Fidalgo, esta fue transmitida a través de las redes sociales del club.

Pese a que la mayoría de seguidores entregaron por completo al que fuera su líder por seis torneos de manera consecutiva, hubo otros que también se dieron el tiempo de levantar la voz y señalar a uno de los ‘culpables’ de la salida del brasileño, el presidente deportivo, Santiago Baños.

CAPTURA DE PANTALLA

En la caja de comentarios del evento, muchos seguidores del equipo revivieron el famosos: #FUERABAÑOS, esto como protesta de la decisión de dejar a un lado el proyecto de Jardine y optar por un nuevo entrenador y una nueva idea para el equipo.

Durante toda la transmisión los comentarios no paraban de atacar al presidente deportivo, quien pese a ser uno de los más exitosos en la historia del club, sus decisiones, ideas y algunas peticiones no han terminado de convencer en los últimos años a todo el nicho americanista.

Santiago Baños y Diego Ramírez | IMAGO7

‘Dale, Jardine’

André Jardine como lo hizo todo el tiempo durante su etapa al mando del equipo de Coapa, llegó a la conferencia con la frente en alto, seguro de sí mismo y ahora con el respaldo de una mesa llena de títulos, señal de una de las eras más exitosa para el club y para el mismo estratega.

El brasileño no solo se despidió de los medios y dejó atrás al América, pues al terminar la conferencia también se dio el tiempo de dedicar unas palabras a un grupo de aficionados que se dieron cita en Coapa para despedir a su técnico. Banderas, mantas y cánticos fueron entonados para darle gracias a un hombre que llegó con poco renombre, pero que dejó un legado con letras de oro.