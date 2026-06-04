Campeón con América reporta con Atlante; será nuevo refuerzo de Miguel Herrera

Atlante continúa reforzando su plantilla de cara a su regreso a la Primera División. Óscar Jiménez reportará con los Potros de Hierro para iniciar formalmente su proceso de incorporación al equipo dirigido por Miguel Herrera.

El arquero mexicano terminó su etapa con el club León, donde permaneció durante los últimos dos años.

Óscar Jiménez, con León | IMAGO7

¿Por qué eligió al Atlante?

Sin embargo, la falta de actividad fue un factor determinante para buscar nuevos horizontes y aceptar la propuesta azulgrana.

La directiva atlantista buscó al guardameta y logró convencerlo de sumarse al proyecto. Este día se presentará en las instalaciones del club, ubicadas en el Ajusco, para realizar los exámenes médicos y pruebas físicas correspondientes, previo a la firma de su contrato.

Óscar Jiménez, con León | IMAGO7

Con intención de ser importante

Jiménez llega con la intención de recuperar protagonismo y sumar minutos en una escuadra que busca consolidarse bajo el mando del Piojo Herrera.

Tras no tener participación con León, el arquero consideró que Atlante representa una oportunidad importante para retomar ritmo de competencia y convertirse en una pieza clave del nuevo proyecto azulgrana.

Con su incorporación, los Potros suman experiencia a una de las posiciones más importantes del campo mientras continúan armando un plantel competitivo para afrontar su nueva etapa en el máximo circuito.