Miguel Herrera inicia una nueva etapa con Atlante

Atlante ya tiene nuevo líder para su regreso a la Primera División, debido a que este jueves, Miguel Herrera fue presentado oficialmente como director técnico de los Potros de Hierro en el Estadio Banorte, inmueble donde el conjunto azulgrana disputará sus partidos como local.

La presentación contó con la presencia de Emilio Escalante, presidente del club; Emilio Escalante Jr., vicepresidente; y Jorge Santillán, director deportivo, quienes expusieron las bases del nuevo proyecto del Equipo del Pueblo, el cual buscará mantener una estructura apoyada en futbolistas de la Liga de Expansión y jóvenes de fuerzas básicas.

En sus primeras palabras como estratega azulgrana, Herrera agradeció la confianza de la directiva y dejó claro que el objetivo será competir desde el primer torneo, asumiendo también la presión que implica dirigir a una institución histórica.

Miguel Herrera | MEXSPORT

"Es un proyecto muy ambicioso el cual llevamos trabajando a full desde hace unas semanas, el objetivo es claro y desde el primer torneo empezar a competir. Son aceptadas las críticas, nos hacen crecer y ya quiero empezar esta nueva historia con Atlante", comentó Miguel.

El técnico mexicano también habló sobre la idea de construir un equipo equilibrado entre juventud y experiencia, destacando el papel que puede desempeñar Christian Bermúdez dentro del plantel.

"Hobbit es un muchacho muy dedicado, trabajador, que sabe cómo trabajo; lo tuve en el América y veremos cómo va evolucionando y si quiere seguir con nosotros. Los jugadores que vengan acá tienen que ponerse la camisa y venirse a matar por el equipo", mencionó Herrera.

Finalmente, el Piojo se refirió a la polémica reciente con los seleccionados nacionales rumbo a la Copa del Mundo, asegurando que el conflicto respondió más a cuestiones administrativas que a decisiones de los futbolistas.

“Me parece que fue más la parte administrativa, los muchachos no tienen nada que ver en esto. Al final tienen que obedecer a lo que les dicen; los dueños de los jugadores son los clubes y no la selección. Si le dicen ‘ven para acá’, ellos te pagan y tienen contrato”, enfatizó Herrera.

Miguel Herrera y Emilio Escalante | IMAGO7

Los boletos para ver al Atlante serán accesibles para la afición

Durante la presentación, Emilio Escalante también fue cuestionado sobre el precio de los boletos para los partidos de local del conjunto azulgrana, asegurando que la prioridad será mantener costos accesibles para la afición.

"Lo de los precios todavía lo estamos platicando para llegar a una cifra accesible, pero somos conscientes de que el aficionado debe poder venir. Es un gran estadio, se hizo una gran remodelación y es un gigante", comentó Escalante.

Atlante disputará sus encuentros como local los viernes a las 21:00 horas en el Estadio Banorte, inmueble que también será compartido con Cruz Azul y América durante el Clausura 2026.