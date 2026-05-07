“No hice daño a nadie”: El Chapo Guzmán envía nueva carta y pide ser extraditado a México

“Me culparon por cosas que no hice, todo por quién soy”, escribió Guzmán, quien además defendió la imagen que, según él, tenía en México antes de ser detenido y extraditado a Estados Unidos.

“En mi país no se me conocía por cosas malas; las cosas buenas que he hecho en México fueron querer que la familia comiera junta y tuviera una vida estupenda”, agregó en la carta difundida por la corte estadounidense.