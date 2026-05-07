“No hice daño a nadie”: El Chapo Guzmán envía nueva carta y pide ser extraditado a México
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera volvió a comunicarse con la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York mediante una nueva carta manuscrita enviada al juez Brian Cogan, en la que insistió en su petición de ser extraditado a México y aseguró que fue condenado injustamente en Estados Unidos.
El documento, redactado en inglés y fechado el pasado 1 de mayo, fue recibido esta semana por el tribunal y difundido públicamente este jueves. La nueva misiva llegó apenas días después de que el juez rechazara otras cinco cartas enviadas previamente por el exlíder del Cártel de Sinaloa, al considerar que no tenían sustento legal.
En el escrito, Guzmán Loera responsabilizó directamente al Gobierno de México por los delitos violentos relacionados con el caso por el que actualmente cumple una condena de cadena perpetua en territorio estadounidense desde 2019.
“El gobierno mexicano fue responsable de todos los delitos violentos; yo no le hice daño a nadie”, escribió Guzmán en la carta dirigida a la Corte de Nueva York.
El narcotraficante también sostuvo que las acusaciones presentadas durante el juicio estuvieron sustentadas en testimonios insuficientes. “Los delitos violentos se basan en un solo testigo”, afirmó en otro fragmento del documento enviado desde prisión.
¿Qué pidió El Chapo Guzmán en su nueva carta enviada a Nueva York?
Además de solicitar un nuevo juicio, Guzmán Loera volvió a pedir ser trasladado a México mediante un proceso de extradición. En la misiva también lanzó críticas contra funcionarios estadounidenses vinculados con su captura y el proceso judicial que enfrentó en Brooklyn.
Entre los nombres que mencionó se encuentran Ray Donovan, exfuncionario de la DEA involucrado en la operación de captura, así como Richard Donoghue, exfiscal federal del Distrito Este de Nueva York. Según el capo sinaloense, ambos participaron en un proceso que, asegura, estuvo marcado por irregularidades.
“Me culparon por cosas que no hice, todo por quién soy”, escribió Guzmán, quien además defendió la imagen que, según él, tenía en México antes de ser detenido y extraditado a Estados Unidos.
“En mi país no se me conocía por cosas malas; las cosas buenas que he hecho en México fueron querer que la familia comiera junta y tuviera una vida estupenda”, agregó en la carta difundida por la corte estadounidense.
El pasado lunes, el juez Brian Cogan desestimó cinco solicitudes anteriores enviadas por Guzmán Loera. De acuerdo con la resolución judicial, las peticiones “carecían de sentido” y no tenían “validez jurídica”, motivo por el cual fueron rechazadas por el tribunal federal.
Actualmente, Guzmán Loera permanece recluido en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en Colorado, considerada una de las cárceles más estrictas del sistema penitenciario estadounidense.