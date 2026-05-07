Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

“No hice daño a nadie”: El Chapo Guzmán envía nueva carta y pide ser extraditado a México

El capo sinaloense cumple una condena de cadena perpetua desde 2019 en Estados Unidos./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:55 - 07 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exlíder del Cártel de Sinaloa volvió a escribir a la Corte de Nueva York para solicitar un nuevo juicio y cuestionar su condena en Estados Unidos

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera volvió a comunicarse con la Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York mediante una nueva carta manuscrita enviada al juez Brian Cogan, en la que insistió en su petición de ser extraditado a México y aseguró que fue condenado injustamente en Estados Unidos.

El documento, redactado en inglés y fechado el pasado 1 de mayo, fue recibido esta semana por el tribunal y difundido públicamente este jueves. La nueva misiva llegó apenas días después de que el juez rechazara otras cinco cartas enviadas previamente por el exlíder del Cártel de Sinaloa, al considerar que no tenían sustento legal.

Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a enviar una carta a la Corte Federal de Nueva York para solicitar un nuevo juicio./ AP

En el escrito, Guzmán Loera responsabilizó directamente al Gobierno de México por los delitos violentos relacionados con el caso por el que actualmente cumple una condena de cadena perpetua en territorio estadounidense desde 2019.

El gobierno mexicano fue responsable de todos los delitos violentos; yo no le hice daño a nadie”, escribió Guzmán en la carta dirigida a la Corte de Nueva York.

El narcotraficante también sostuvo que las acusaciones presentadas durante el juicio estuvieron sustentadas en testimonios insuficientes. “Los delitos violentos se basan en un solo testigo”, afirmó en otro fragmento del documento enviado desde prisión.

¿Qué pidió El Chapo Guzmán en su nueva carta enviada a Nueva York?

Además de solicitar un nuevo juicio, Guzmán Loera volvió a pedir ser trasladado a México mediante un proceso de extradición. En la misiva también lanzó críticas contra funcionarios estadounidenses vinculados con su captura y el proceso judicial que enfrentó en Brooklyn.

El exlíder del Cártel de Sinaloa aseguró en su carta que “no hizo daño a nadie”./ X

Entre los nombres que mencionó se encuentran Ray Donovan, exfuncionario de la DEA involucrado en la operación de captura, así como Richard Donoghue, exfiscal federal del Distrito Este de Nueva York. Según el capo sinaloense, ambos participaron en un proceso que, asegura, estuvo marcado por irregularidades.

Me culparon por cosas que no hice, todo por quién soy”, escribió Guzmán, quien además defendió la imagen que, según él, tenía en México antes de ser detenido y extraditado a Estados Unidos.

En mi país no se me conocía por cosas malas; las cosas buenas que he hecho en México fueron querer que la familia comiera junta y tuviera una vida estupenda”, agregó en la carta difundida por la corte estadounidense.

El pasado lunes, el juez Brian Cogan desestimó cinco solicitudes anteriores enviadas por Guzmán Loera. De acuerdo con la resolución judicial, las peticiones “carecían de sentido” y no tenían “validez jurídica”, motivo por el cual fueron rechazadas por el tribunal federal.

Actualmente, Guzmán Loera permanece recluido en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, ubicada en Colorado, considerada una de las cárceles más estrictas del sistema penitenciario estadounidense.

Guzmán Loera insistió en ser extraditado a México tras años recluido en Estados Unidos./ X: @narcoblogger
Lo Último
16:10 Aston Villa hace historia y jugará una nueva final europea tras eliminar al Nottigham Forest
15:55 “No hice daño a nadie”: El Chapo Guzmán envía nueva carta y pide ser extraditado a México
15:34 ¡Se pudrió todo! Esto es lo que pasó con el Real Madrid
15:29 Keylor Navas resta importancia a la alineación indebida de América en la Ida de Cuartos de Final
15:28 Permanencia del Turco Mohamed dependerá de la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF
15:25 ¿Hay vacuna contra el hantavirus? Esto se sabe
15:25 "Todos quieren esto": Cadillac revoluciona las redes con el "Dream Team" de la F1
15:19 ¡A la Final! Aston Villa remonta y luchará por el título de Europa League
15:12 ¡SELECCIONADOS LIBRES PARA EL FIN DE SEMANA! La Liguilla los espera
15:07 UNAM alerta por fraude digital contra alumnos; así operan los dominios falsos