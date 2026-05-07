¿Es oficial? SEP recorta el ciclo escolar 2026; clases terminan el 5 de junio

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó oficialmente un ajuste al calendario escolar 2025-2026 para escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior en todo el país. Como resultado de esta decisión, las clases concluirán el próximo 5 de junio, casi dos meses antes de lo habitual.

La medida fue aprobada de manera unánime durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), en la que participaron las 32 autoridades educativas estatales junto con el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo.

La SEP confirmó el fin de clases para el próximo 5 de junio / Magnific

El cambio responde principalmente a dos factores que preocupaban a distintas entidades federativas: las altas temperaturas que se registran en varias regiones del país y la realización del Mundial de Futbol 2026, evento internacional que tendrá como sedes a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Calor extremo y Mundial obligaron al ajuste

De acuerdo con la SEP, al menos 10 entidades federativas habían solicitado previamente una modificación al calendario escolar debido a las condiciones climáticas extremas que podrían afectar a millones de estudiantes.

A esto se sumaron diversas peticiones planteadas durante reuniones con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), donde también se analizó el impacto que tendrá el Mundial de Futbol en la movilidad y operación de las ciudades sede.

La dependencia federal señaló que esta decisión busca proteger la salud y seguridad de niñas, niños y adolescentes sin comprometer el cumplimiento de los planes y programas de estudio.

Las altas temperaturas y la Copa del Mundo fueron el detonante para el recorte del Calendario Escolar / Magnific

San Luis Potosí confirma recorte de clases

Uno de los gobernadores que adelantó la noticia fue Ricardo Gallardo Cardona, mandatario de San Luis Potosí, quien confirmó a través de redes sociales que las clases concluirán el próximo 5 de junio.

“Ahijadxs, les quiero compartir que el ciclo escolar concluirá el próximo 5 de junio y el inicio del ciclo del 2026-2027 será el 17 de agosto, esto es un acuerdo a nivel nacional”, detalló en su publicación en X, antes Twitter.

Las clases terminarán para escuelas públicas y privadas de todo México / Magnific

Home Office podría ser una realidad durante el Mundial

Además, dentro de las reuniones que se realizan rumbo al Mundial, las autoridades federales mantienen conversaciones con el sector empresarial para implementar esquemas de home office, al menos durante los días en que juegue la Selección Mexicana.

El periodista Luis Piña, de Reporteros MX, también nos confirmó que distintas cámaras de comercio ya analizan la propuesta para que algunos trabajadores laboren desde casa durante los partidos más importantes del torneo.

El inicio del ciclo del 2026-2027 será el 17 de agosto / Magnific

Así quedará el nuevo calendario escolar 2026

Con el nuevo acuerdo aprobado por la SEP y las autoridades educativas estatales, las fechas clave del calendario escolar sufrirán importantes modificaciones.

Las clases concluirán oficialmente el: 5 de junio de 2026

Mientras que: El Consejo Técnico Escolar (CTE), originalmente previsto para el 29 de mayo, se realizará el 8 de junio .

Las labores administrativas de cierre finalizarán el 12 de junio .

El receso escolar concluirá el 10 de agosto , fecha en la que docentes y personal educativo regresarán para preparar el siguiente ciclo escolar.

Del 17 al 28 de agosto se llevarán a cabo dos semanas especiales de fortalecimiento académico.

El inicio oficial del ciclo escolar 2026-2027 será el 31 de agosto.

Habrá semanas de reforzamiento académico

Uno de los puntos más importantes del acuerdo es que, pese al recorte del calendario, las autoridades aseguraron que no se afectará el cumplimiento del plan educativo nacional. Por ello, del 17 al 28 de agosto se implementarán dos semanas oficiales enfocadas en el fortalecimiento de aprendizajes y regularización académica para estudiantes de Educación Básica.

Estas actividades buscarán reforzar conocimientos y atender necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes antes del arranque formal del nuevo ciclo escolar. La SEP destacó que este esquema permitirá mantener el máximo aprovechamiento educativo pese a la reducción de días presenciales.

Mundial 2026 también impactará en las escuelas

El Mundial de Futbol 2026 tendrá un impacto directo en la operación escolar y movilidad de millones de personas en México, especialmente en las ciudades sede.

Autoridades educativas reconocieron que la justa internacional implicará retos importantes en: Transporte público

Seguridad

Movilidad urbana

Operación escolar

Por ello, el adelanto del fin de clases también busca facilitar la organización logística y evitar afectaciones a estudiantes, docentes y familias durante el torneo internacional.