“Estoy muy agradecida”: La Catalina rompe el silencio sobre su salida del CMLL y revela su nuevo objetivo en AAA

En una mesa de preguntas donde estuvo RÉCORD, La Catalina habló por primera vez a detalle sobre su salida del Consejo Mundial de Lucha Libre, dejando claro que su decisión no estuvo relacionada con problemas internos o falta de reconocimiento, sino con la necesidad de seguir creciendo profesionalmente.

La luchadora chilena aseguró sentirse agradecida por todo lo vivido dentro de la empresa mexicana, destacando que recuperó su amor por la lucha libre durante esta etapa de su carrera.

La Catalina con un campeonato l INSTA: @lacatalinagar

La Catalina niega sentirse menospreciada en el CMLL

Luego de que surgieran rumores sobre una supuesta molestia con la empresa, La Catalina aclaró que nunca se sintió poco valorada y que incluso guarda un enorme cariño por su paso en el CMLL.

Estoy encantada con ellos, la verdad fue un proceso muy bonito que tenía que pasar

Además, explicó que durante su estancia vivió grandes experiencias, generó amistades importantes y recibió el cariño del público mexicano, algo que considera clave en esta etapa de su carrera.

Los fans fueron increíbles conmigo, el recibimiento y las oportunidades que se dieron

Catalina lista para la Arena México | CMLL

Su salida del CMLL fue una decisión pensada por meses

La luchadora reveló que abandonar el Consejo no fue una decisión sencilla, pues analizó durante mucho tiempo qué rumbo quería tomar para su futuro profesional.

Este fue un gran riesgo; lo pensé por meses

También destacó que se mantuvo trabajando hasta el último día de contrato de forma completamente profesional antes de iniciar una nueva etapa fuera de la empresa.

La Catalina durante una lucha l INSTA: @lacatalinagar

AAA, la nueva apuesta de La Catalina

Ahora, como parte de AAA, la chilena aseguró que busca nuevas oportunidades y una mayor exposición internacional.

Hoy en día AAA tiene eso, tiene la proyección del luchador internacionalmente

La Catalina señaló que su objetivo es continuar creciendo y superándose constantemente dentro de la industria, dejando claro que todavía quiere alcanzar metas mucho más grandes.

Durante la serie de preguntas, La Catalina también contó que una de sus "dream matches" es enfrentarse a Charlotte Flair.

Con Charlotte, siempre ha sido algo que he querido

Charlotte Flair, antes de entrar al ring l WWE

“La Catalina es del pueblo y para el pueblo”

Finalmente, la luchadora habló sobre la conexión que tiene con los aficionados y cómo construyó el personaje que hoy presenta arriba del ring.

La Catalina es del pueblo y para el pueblo

La Catalina preparada para la próxima función de AAA | FOTO TOMADA POR EMILIANO CÁRDENAS RAMÍREZ

Además, recordó que ella también fue una niña que admiraba luchadoras y soñaba con convertirse en una estrella, motivo por el cual hoy busca inspirar a nuevas generaciones.

Niñas que me ven y lloran, porque yo fui parte de eso

También reveló que gran parte de la construcción de su personaje fue trabajada junto a su padre, una figura fundamental en su carrera profesional.