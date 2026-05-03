El Original Grande Americano provoca despido de Andrea Bazarte de AAA rumbo a Noche de los Grandes

La firma de contrato rumbo a Noche de los Grandes terminó lejos de ser un trámite y se convirtió en un auténtico campo de batalla, luego de que El Original Grande Americano pusiera condiciones para aceptar poner su máscara en juego ante El Grande Americano.

'El Original' Grande Americano no está dispuesto a perder su máscara y tiene todo bajo control para La Noche de los Grandes 😠👎 #AAAenFOX pic.twitter.com/rSvtQOZk94 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 3, 2026

Desde el inicio, el ambiente fue tenso. El Original dejó en claro que aceptaba el reto, pero bajo sus propias reglas: la primera, que su rival no podría tocarlo hasta el día del evento; la segunda, una exigencia que encendió todo, que Andrea Basarte fuera despedida de AAA, decisión que terminó por desatar la furia del Gran Americano.

Andrea Bazarte... ¡Despedida de AAA! pic.twitter.com/PnYghA1IXu — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) May 3, 2026

Andrea Basarte acepta el sacrificio y crece la tensión

Lejos de calmar las cosas, el momento tomó un giro más personal. Andrea Basarte, visiblemente afectada, respaldó la decisión y, antes de abandonar el ring, dejó claro que estaba dispuesta a sacrificarse si eso significaba que su bando pudiera arrancarle la máscara a su rival.

Si eso es lo que se requiere para que le arranques la máscara a ese farsante, que así sea

El trasfondo no pasó desapercibido, ya que su relación fuera del ring con el Grande Americano añadió una capa extra de tensión, mezclando lo personal con lo profesional en pleno espectáculo.

The Creed Brothers atacando al Grande Americano | AAA

Provocación, ataque y caos total

Con el acuerdo prácticamente cerrado, El Original no perdió la oportunidad de provocar, lanzando una pluma a su rival e incitándolo a romper las reglas. El Grande Americano contuvo el impulso, consciente de que cualquier contacto podía beneficiarlo.

Pero cuando parecía que todo terminaría en palabras, la situación explotó.

El Grande Americano has been TAKEN OUT!! 😟



Thank goodness for Los Americanos! pic.twitter.com/1ksBbDoVJQ — WWE (@WWE) May 3, 2026

Los Creed Brothers aparecieron sorpresivamente para atacar de forma brutal al Grande Americano, estrellándolo contra la mesa donde se realizaba la firma de contrato y dejando una escena de completo caos.

El segmento cerró con más dudas que respuestas y con una rivalidad completamente encendida, dejando todo listo para el choque del 30 de mayo en Monterrey, donde una máscara estará en juego y nada está garantizado.