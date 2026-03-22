El Grande Americano conquista AAA con discurso sobre el orgullo mexicano en Rey de Reyes

En una de las postales más potentes de la noche en Rey de Reyes, el Grande Americano no solo se llevó los reflectores por la ceremonia de la entrega de la espada, sino por un discurso que conectó de inmediato con la afición mexicana.

Durante el momento en el que recibió la tradicional espada de Rey de Reyes, el luchador tomó el micrófono y lanzó un mensaje directo al público que encendió la arena.

El orgullo mexicano no se trata del color de tu piel… se trata de nuestra cultura

Pero eso no fue todo. El Grande Americano remató con una frase que hizo estallar a los aficionados:

México tiene la cultura más hermosa del mundo y la gente más cariñosa… por eso, mi gente, un mexicano nace donde le da su chingada gana

Responde a las críticas… y se gana al público

Las palabras del luchador terminan con los cuestionamientos sobre su identidad, ya que algunos sectores han puesto en duda su “mexicanidad”.

Grande Americano consolando a Pimpinela Escarlata | Captura de pantalla de AAA

Sin embargo, lejos de esquivar el tema, el Grande Americano lo enfrentó de lleno, apropiándose del discurso y convirtiéndolo en un momento a su favor.

La reacción del público fue inmediata: ovación total. El mensaje no solo cayó bien, sino que terminó por fortalecer su conexión con la afición.

El Grande Americano es el nuevo Rey de Reyes | wwe.com

En busca del Megacampeonato, pero su rivalidad con el Original está lejos de terminar

Después de su discurso, Dominik Mysterio salió a encarar al Grande Americano, quien tendrá una oportunidad por el Megacampeonato del Sucio; el hijo de la leyenda criticó duramente al que solía ser su compañero, tachándolo de no ser el mismo de antes.

Dominik Mysterio sigue siendo el campeón intercontinental | wwe.com

En ese momento, El Original Grande Americano salió al ataque del ganador del Rey de Reyes, quien deja en claro que su rivalidad apenas comienza a entrar en un tono candente.

Recientemente, el Grande Americano derrotó al Original en Raw, dejando el marcador a su favor en espera de una revancha que se espera que sea en suelo mexicano.

El nuevo estandarte de AAA

Lo que parecía un personaje más, hoy ya se perfila como la nueva cara de AAA. El Grande Americano ha sabido meterse en la bolsa al público, incluso por encima de nombres importantes.

El Grande Americano ROTA

En un entorno donde también destacan figuras como Dominik Mysterio, Hijo del Vikingo o talentos que han cruzado a WWE como Penta El Zero Miedo y Rey Fénix, el Grande Americano ha logrado conectar de forma distinta con la afición mexicana.

Incluso por encima de otros nombres como el Hijo del Dr. Wagner Jr. o La Parka, su figura comienza a pesar dentro de la empresa.