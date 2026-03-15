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Lucha

Hijo del Vikingo disfruta más su etapa como rudo: “Me siento en mi zona”

Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:26 - 15 marzo 2026
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El poblano habla sobre su nueva etapa en la AAA y la alianza con la WWE

Durante un encuentro con algunos medios, con RÉCORD incluido, Hijo del Vikingo contó sobre su nueva etapa en su carrera dentro de AAA, y asegura que el cambio de técnico a rudo le ha permitido sentirse mucho más cómodo arriba del ring.

El exmegacampeón de AAA reconoció que esta transformación ha sido positiva para su desempeño y para su forma de conectar con el público.

Los cambios son buenos; mira mi cambio: de ser técnico a ser rudo. Me siento mucho mejor, estoy trabajando muy bien y me siento a gusto.
Hijo del Vikingo hizo su cambio a rudo | wwe.com

Incluso confesó que el personaje rudo le da libertades que antes no tenía cuando luchaba del lado de los favoritos del público.

Me siento muy a gusto en ser rudo, en poder mentarle la madre a la gente; antes, como técnico, no podía. Me siento muy en mi zona.
Hijo del Vikingo no es querido en su país | Captura

Vikingo resalta que la unión entre WWE y AAA ha sido un éxito

Por otra parte, el Hijo del Vikingo también habló sobre la alianza entre WWE y AAA, una colaboración que considera histórica para la lucha libre.

El luchador destacó que el crecimiento de la empresa mexicana y el trabajo que se ha realizado durante años fueron factores clave para que se concretara esta unión.

Dom Mysterio y El Hijo del Vikingo con una de las luchas más importantes del evento | wwe.com

AAA tiene un gran equipo, un equipo maravilloso que creó este monstruo.” Entonces WWE se dio cuenta y llegó a complementar, y se hizo una alianza muy padre.

Asimismo, señaló que el respaldo de la compañía estadounidense ha ayudado a mejorar la producción de los eventos y la calidad de las historias dentro de la lucha libre.

Con el trabajo que tiene WWE, la mejor empresa de todo el mundo, aliarse con AAA ha hecho que los escenarios se vean mucho mejor, las historias mejor y las rivalidades de mayor calidad.
La historia de Los Grandes Americanos podría continuar en AAA | Captura: WWE

Finalmente, el Vikingo destacó que esta alianza también ha permitido que luchadores mexicanos tengan mayor proyección internacional, poniendo como ejemplo a Pimpinela Escarlata.

Como mis compañeros han crecido muchísimo… quién iba a creer que WWE se iba a aliar con AAA. ¿Cómo crees que la Pimpi iba a salir? Y tómala, Pimpi ha sido una superestrella en México y a nivel mundial.
Pimpinela Escarlata junto a Otis en la Copa Triplemanía del evento bajo el mismo nombre | wwe.com
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