Alphonso Davies en duda para la Copa del Mundo tras lesión

La participación de Alphonso Davies en la Copa del Mundo 2026 se encuentra en riesgo luego de confirmarse una lesión muscular que lo alejará de las canchas por varias semanas. El futbolista del Bayern Múnich sufrió el problema físico en un partido reciente, lo que encendió las alarmas en la selección de Canadá.

El club alemán informó que el lateral presenta una lesión en el tendón de la corva tras el encuentro ante el Paris Saint-Germain, situación que compromete su preparación rumbo al torneo internacional. El tiempo estimado de recuperación coincide con la recta final previa al arranque del Mundial.

Alphonso Davies, jugador del Bayern Munich | AP

¿Llegará Alphonso Davies al Mundial 2026?

A 33 días de que Canadá dispute su primer partido en la Copa del Mundo, el estado físico de Davies se convierte en un tema central para el cuerpo técnico. La cercanía del debut reduce el margen de maniobra para una recuperación completa antes del inicio de la competencia.

El proceso de rehabilitación será clave en las próximas semanas, ya que el jugador deberá responder de forma favorable al tratamiento médico. La evolución diaria marcará si puede ser considerado dentro de la lista final o si su participación queda comprometida.

Alphonso Davies con Canadá en la Concacaf Nations League de 2025 | MEXSPORT

Desde la selección canadiense mantienen comunicación constante con el club para dar seguimiento a la lesión. El enfoque principal es asegurar que el futbolista reciba el tratamiento adecuado sin apresurar su regreso a la actividad. En un comunicado oficial, el combinado nacional detalló su postura ante la situación

Estamos en estrecho contacto con Alphonso y mantenemos comunicación con el equipo médico del Bayern tras su reciente contratiempo. Nuestro objetivo es apoyar su recuperación y proporcionarle todos los recursos disponibles, incluyendo atención especializada en tejidos blandos, para que tenga la mejor recuperación posible y vuelva a estar en plena forma antes de la Copa Mundial de la FIFA", escribió la Federación de Canadá.

Alphonso Davies rompe el silencio | CRÉDITO:IMAGO7

Canadá sigue de cerca la evolución de su figura

Davies es uno de los jugadores más importantes del representativo canadiense, por lo que su posible ausencia representaría un impacto significativo en el funcionamiento del equipo. Su velocidad y aporte ofensivo lo han convertido en una pieza clave dentro del esquema.

Mientras avanza su recuperación, el cuerpo técnico y la afición permanecen atentos a los reportes médicos. La expectativa se mantiene en torno a si el futbolista logrará superar la lesión a tiempo para formar parte del torneo más importante del futbol internacional y poder estar en planes para el juego inaugural ante Bosnia y Herzegovina.