Ser mamá también es un campeonato

El Día de las Madres siempre me mueve algo por dentro. No importa cuántas veces lo haya vivido, cada año me recuerda que la fuerza no siempre se ve como la imaginamos. A veces la fuerza está en una mirada tranquila, en una mano que sostiene, en un abrazo que no pregunta, en una mujer que se levanta temprano aunque no haya dormido. Este próximo domingo 10 de mayo pienso en todas esas historias que no salen en una pantalla, pero que hacen que el mundo funcione.

En la lucha libre aprendí que el ring te exige todo. Te pide cuerpo, mente y corazón. Y cuando una mujer, además de ser luchadora, también es mamá, ese reto se multiplica. Lo digo también por mí. Porque no se trata solo de entrenar, viajar y recuperarte. También se trata de organizar una casa, cuidar a los tuyos, estar presente en lo emocional, resolver pendientes y aun así tener energía para ponerte las botas y salir a darlo todo frente a la gente. Hay días en los que el cuerpo te dice que no, pero la responsabilidad te dice que sí.

He sentido en carne propia lo que es llegar con cansancio y aun así encontrar la manera de dar una sonrisa. He vivido la presión de cumplir en el gimnasio y cumplir en casa. Ser madre y luchadora significa vivir con culpa algunas veces, porque sientes que siempre estás quedándole a deber a alguien. Si estás en el ring, extrañas. Si estás en casa, piensas en lo que te faltó entrenar. Y aun así lo haces. Lo haces porque amas a tu familia, pero también porque amas tu profesión y mereces seguir construyendo tu camino.

Por eso este día también sirve para hablar de algo importante. Necesitamos aprender a mirar y a respetar el doble rol de muchas mujeres en el deporte. No para ponerlas en un pedestal, sino para entender que su esfuerzo es real y que, cuando una mamá se mantiene de pie en el ring, no es solo por ella. Es por todo lo que representa. Es por las niñas que ven que sí se puede. Es por las familias que entienden que los sueños no se cancelan cuando llega la maternidad, solo se vuelven más complejos y más valiosos.

La otra perspectiva que tengo muy presente es la de las madres como cabeza de familia. En la sociedad actual, muchísimas mujeres cargan con decisiones que antes se repartían o que, tristemente, hoy les tocan solas. Administran, trabajan, educan, cuidan, ponen límites, hacen cuentas y al mismo tiempo dan cariño. Hay madres que son el centro emocional de su casa y también el motor económico. Y lo hacen con una resistencia que a veces se normaliza tanto que dejamos de reconocerla.

Una madre como cabeza de familia no solo sostiene un hogar. Sostiene rutinas, valores y esperanza. En medio de una época donde todo cambia tan rápido, muchas madres son el punto estable que mantiene unida a la gente. Tal vez no reciben aplausos, pero merecen respeto. Tal vez no tienen reflector, pero su trabajo tiene impacto todos los días.