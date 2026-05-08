¡En Sudáfrica ya tiemblan! Revientan a la defensa de los "Bafana Bafana" previo al Mundial ante México

La preocupación comienza a crecer en Sudáfrica rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Los "Bafana Bafana" serán el primer rival de la Selección Mexicana en el torneo y, a poco más de un mes del debut, las dudas sobre el nivel del conjunto africano ya encendieron las alarmas en su país.

Las críticas apuntan directamente a la defensa sudafricana, que ha mostrado fragilidad en sus últimos compromisos y mantiene inquieto al entorno futbolístico del país.

En Sudáfrica dudan de su defensa para enfrentar a México

Uno de los que levantó la voz fue Manqoba Mngqithi, quien reconoció el trabajo realizado por el seleccionador Hugo Broos, aunque dejó claro que la línea defensiva sigue generándole muchas dudas.

Creo que Hugo ha hecho un excelente trabajo para el país desde el principio hasta ahora. Ha sido excepcional... pero hay aspectos de la selección nacional que me generan serias dudas

Sudáfrica golea a Ruanda | AP

Posteriormente, lanzó una crítica directa hacia la central defensiva del equipo africano.

Me planteo serias dudas sobre la defensa central de esa selección nacional…

Todavía no estoy muy seguro de si la defensa central es lo suficientemente sólida como para soportar la presión que puedan ejercer los rivales

Sudáfrica llega con malos resultados rumbo al Mundial

La Selección Sudafricana apenas ha disputado tres partidos en lo que va del año y no ha conseguido una sola victoria, situación que incrementó la presión sobre el equipo de cara al debut mundialista.

Sudáfrica regresará a un Mundial | AP

Además, los "Bafana Bafana" vienen de una complicada participación en la Copa Africana de Naciones, donde recibieron goles en todos sus encuentros pese a lograr avanzar de ronda.

Antes de enfrentarse a México en el duelo inaugural del Mundial, Sudáfrica todavía disputará partidos amistosos ante Nicaragua y Puerto Rico.

La Selección Mexicana debutará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México frente a Sudáfrica, en un duelo donde el equipo africano llegará rodeado de cuestionamientos por su nivel defensivo.

Para Sudáfrica será apenas su cuarta participación en una Copa del Mundo tras sus apariciones en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y el Mundial de 2010, torneo en el que fue anfitrión.