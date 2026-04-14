¡Selección Mexicana por streaming! Netflix anuncia que transmitirá torneos de Concacaf

La nueva era de la transmisión por medio de plataformas de streaming ya llegó hasta la Selección Mexicana, que dejará la televisión abierta para llegar a Netflix. Por ahora el cambio se hará solo para los partidos de torneos oficiales de la Concacaf y se desconoce si es un "adelanto" para que, en un futuro, todos los compromisos del Tri puedan seguirse por medio de esta señal.

Edson Álvarez en celebración en la Liga de Naciones Concacaf 2024-25 | MEXSPORT

Netflix transmitirá a la Selección Mexicana

No es novedad que la plataforma de streaming incursione en el terreno de las transmisiones deportivas. Desde 2024 se encargó de la difusión de algunos partidos navideños de la NFL y recientemente se ha encargado de las peleas de box de Saúl 'Canelo' Álvarez. No obstante, que tenga los derechos para partidos de futbol fue un movimiento imprevisto.

El anuncio oficial se dio de manera inesperada este martes 14 de abril por medio de las redes sociales de Netflix Latinoamérica. "Alineación confirmada: A partir de 2027, Netflix será la casa de las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf en México", se lee en la publicación. Sin embargo, por ahora no se sabe si será de forma exclusiva o compartirá con otras señales como Televisa o TV Azteca.

Trofeo de la Liga de Naciones Concacaf 2024-25 | MEXSPORT

Hasta ahora, las dos señales de televisión abierta han compartido las transmisiones de la Selección Mexicana por medio de la señal abierta para territorio azteca. Además, en el caso de la televisora de Chapultepec, en años recientes se adueñó de algunos torneos internacionales a través de la plataforma de Vix y, en algunos casos, por medio del servicio Premium.

En ese sentido, Netflix todavía no confirma si estas transmisiones a partir de 2027 estarán incluidas en la suscripción básica que hagan los usuarios o si tendrán que contratar un paquete adicional. Hasta inicios de este año, los costos de los planes eran de 139 pesos para el estándar con anuncios, de 269 para el estándar sin anuncios y de 369 para el plan Premium.

Alineación confirmada: A partir de 2027, Netflix será la casa de las Finales de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf en México. @Concacaf pic.twitter.com/3gtanuI4xY — Netflix Latinoamérica ⁷ (@NetflixLAT) April 14, 2026

Nueva era de las transmisiones por streaming

Con esta nueva apuesta, se consolida la nueva forma de ver el deporte que implican que el aficionado haga un gasto adicional para el deporte. Prime Video, HBO Max, Fox One, Disney+ para ESPN, y ahora Netflix son algunas de las plataformas que ofrecen diferentes planes o costos para seguir diferentes ligas alrededor del mundo.

Además, con este anuncio, Netflix abre la puerta a hacerse cargo de los torneos de la Concacaf. Hasta ahora, torneos como las eliminatorias de categorías juveniles o de la rama femenil podían seguirse por el canal de YouTube de la misma confederación o bien por ESPN. Sin embargo, con la llegada de Netflix no se descarta que, dentro de un par de años, esta plataforma se encargue por completo de los partidos a nivel de selecciones en toda la región.