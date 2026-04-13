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Futbol

México fue la segunda opción de Brian Gutiérrez, reveló Andrés Lillini

Brian Gutiérrez regresa a un once titular del Tri | MEXSPORT
César Cuervo
César Cuervo 09:00 - 13 abril 2026
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El mediocampista de Chivas apuntaba

Hoy la gran revelación en Selección Mexicana es Brian Gutierrez, el mediocampista de las Chivas sorprendió en la pasada Fecha FIFA, siendo titular en ambos encuentros y parece que tiene su lugar entre los 26 convocados por Javier Aguirre, sin embargo, su prioridad hace unos años era esperar un llamado de Estados Unidos.

Brian Gutiérrez con México | MEXSPORT

RECHAZÓ AL TRI EN 2023

En entrevista exclusiva con RÉCORD, Andrés Lillini, Director de Selecciones Menores del Tricolor, confesó que buscó a Brian en el 2023 para jugar con la Sub 20 de nuestro país.

"Llamo a Brian Gutiérrez y me dio las gracias, pero que prefiere esperar a Estados Unidos, estaba en ese momento en la Sub 20. Después yo me alejé de Brian, no lo cité más porque ya era de la mayor y empieza un proceso nuevo cuando viene a Chivas”, declaró Lillini sobre el intento fallido por reclutar al futbolista hoy del Rebaño.
Brian Gutiérrez, jugador de Estados Unidos | X: @USMNT

CHIVAS "LE ABRIÓ LAS PUERTAS" DE LA SELECCIÓN

Brian Gutiérrez llegó a Liga MX para este torneo, pero en MLS con el Chicago Fire disputó más de 150 partidos en todas las competencias, marcando 21 goles y repartiendo 25 asistencias, un perfil de futbolista que llamó la atención de Selecciones Menores en México, pero que en Estados Unidos no tomaron en cuenta, pese a que él tenía esa ilusión.

“Él jugaba en Chicago Fire, lo conoció Lalo Arce cuando dirigió al Puebla porque juegan contra Chicago en Leagues Cup y Brian la rompió, les hizo un gol. Ahí hago el esfuerzo para traerlo, pero enseguida me dijo que esperaría a Estados Unidos. Ahora me lo crucé en Querétaro y le dije que yo fui el que lo llamó y que bueno que ahora pudo venir a Chivas y de Chivas dar este salto a que lo tengan en cuenta”, describe con alegría Lillini.

Sobre el proceso de reclutamiento de la Selección Mexicana y cómo le ha apoyado a los clubes de Liga MX a contratar futbolistas que no tenían en el radar, Lillini comenta que “lo positivo es que una gran cantidad de esos jugadores que vinieron a Selección terminaron jugando en el futbol mexicano, al final es una fuente de captación, vienen a la Selección, lo hacen bien, los clubes lo ven y al final es grato para el club y grato para el jugador que les den la posibilidad de terminar jugando en Primera División”.

Brian Gutiérrez, jugador de Chivas | IMAGO7
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