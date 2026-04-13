México fue la segunda opción de Brian Gutiérrez, reveló Andrés Lillini

Hoy la gran revelación en Selección Mexicana es Brian Gutierrez, el mediocampista de las Chivas sorprendió en la pasada Fecha FIFA, siendo titular en ambos encuentros y parece que tiene su lugar entre los 26 convocados por Javier Aguirre, sin embargo, su prioridad hace unos años era esperar un llamado de Estados Unidos.

Brian Gutiérrez con México | MEXSPORT

RECHAZÓ AL TRI EN 2023

En entrevista exclusiva con RÉCORD, Andrés Lillini, Director de Selecciones Menores del Tricolor, confesó que buscó a Brian en el 2023 para jugar con la Sub 20 de nuestro país.

"Llamo a Brian Gutiérrez y me dio las gracias, pero que prefiere esperar a Estados Unidos, estaba en ese momento en la Sub 20. Después yo me alejé de Brian, no lo cité más porque ya era de la mayor y empieza un proceso nuevo cuando viene a Chivas”, declaró Lillini sobre el intento fallido por reclutar al futbolista hoy del Rebaño.

Brian Gutiérrez, jugador de Estados Unidos | X: @USMNT

CHIVAS "LE ABRIÓ LAS PUERTAS" DE LA SELECCIÓN

Brian Gutiérrez llegó a Liga MX para este torneo, pero en MLS con el Chicago Fire disputó más de 150 partidos en todas las competencias, marcando 21 goles y repartiendo 25 asistencias, un perfil de futbolista que llamó la atención de Selecciones Menores en México, pero que en Estados Unidos no tomaron en cuenta, pese a que él tenía esa ilusión.

“Él jugaba en Chicago Fire, lo conoció Lalo Arce cuando dirigió al Puebla porque juegan contra Chicago en Leagues Cup y Brian la rompió, les hizo un gol. Ahí hago el esfuerzo para traerlo, pero enseguida me dijo que esperaría a Estados Unidos. Ahora me lo crucé en Querétaro y le dije que yo fui el que lo llamó y que bueno que ahora pudo venir a Chivas y de Chivas dar este salto a que lo tengan en cuenta”, describe con alegría Lillini.

Sobre el proceso de reclutamiento de la Selección Mexicana y cómo le ha apoyado a los clubes de Liga MX a contratar futbolistas que no tenían en el radar, Lillini comenta que “lo positivo es que una gran cantidad de esos jugadores que vinieron a Selección terminaron jugando en el futbol mexicano, al final es una fuente de captación, vienen a la Selección, lo hacen bien, los clubes lo ven y al final es grato para el club y grato para el jugador que les den la posibilidad de terminar jugando en Primera División”.