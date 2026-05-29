Campeón de América se acerca al Atlante de cara al Apertura 2026

Óscar Jiménez apunta al Atlante para el Apertura 2026. El guardameta mexicano está en la órbita de los Potros de Hierro y las negociaciones con León se encuentran muy avanzadas para concretar su llegada al ‘Equipo del Pueblo’.

Óscar Jiménez tras un partido con América | MEXSPORT

RÉCORD pudo saber que restan detalles contractuales entre la directiva encabezada por Emilio Escalante y el futbolista para cerrar la operación y convertir al arquero en nuevo refuerzo blaugrana.

Además de Óscar, otro de los nombres que Atlante tiene en carpeta es Ramón Juárez, el elemento americanista sabe que con André Jardine no tiene minutos.

Futuro de Óscar Jiménez está en el aire | IMAGO7

El portero de 37 años busca recuperar protagonismo y sumar minutos, situación que no pudo conseguir durante el Clausura 2026 con León, equipo en el que no tuvo participación oficial.

Jiménez considera que el proyecto de los Potros puede darle estabilidad y continuidad en una etapa importante de su carrera, además de aportar experiencia a una plantilla que buscará ser protagonista en el próximo torneo.

Óscar Jiménez tras un partido del América

Arquero con una amplia trayectoria dentro del futbol mexicano

A lo largo de su carrera ha defendido las camisetas de Indios de Ciudad Juárez, Lobos BUAP, Jaguares de Chiapas, América y León, acumulando experiencia tanto en Liga MX como en competiciones internacionales.

De concretarse el acuerdo en los próximos días, Atlante sumaría a un portero con recorrido y jerarquía para fortalecer una de las posiciones clave rumbo al Apertura 2026.