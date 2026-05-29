Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Qué pasó con los jugadores de Mazatlán?

Mazatlán logró llevarse el triunfo en el Encanto frente a Toluca | MEXSPORT
Mazatlán logró llevarse el triunfo en el Encanto frente a Toluca | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 18:05 - 28 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La directiva del Atlante analizará qué jugadores de extinto equipo se quedaran en el nuevo mandato

La desaparición de Mazatlán FC de la Liga MX tras concretarse su venta al Atlante al final del Clausura 2026 dejó incertidumbre sobre el futuro de varios futbolistas que formaban parte del plantel sinaloense. 

Mauro Lainez con Mazatlán I IMAGO7

Mientras algunos jugadores analizan ofertas y otros quedaron libres, uno de los nombres que más llama la atención es el de Yoel Bárcenas.

El atacante panameño actualmente no tiene equipo, sin embargo, recibió una gran noticia a nivel internacional, pues fue incluido en la lista final de 26 convocados de Panamá para disputar la Copa del Mundo de 2026.

Yoel Bárcenas con Mazatlán | IMAGO7

Bárcenas tuvo actividad constante con los Cañoneros durante el último torneo, donde disputó 17 partidos, marcó tres goles y aportó dos asistencias. 

El futbolista se desempeña principalmente como extremo derecho y fue uno de los elementos más destacados del club antes de su desaparición.

El Potro de Hierro arrancará próximamente su pretemporada y la directiva analizará qué jugadores provenientes del antiguo Mazatlán podrían tener oportunidad dentro del nuevo proyecto azulgrana.

Guillermo Pacheco Larios en el partido Mazatlán contra Querétaro | MEXSPORT

Uno de los futbolistas que cambiará de rumbo es Mauro Zaleta. El mediocampista regresará a Cruz Azul tras finalizar su préstamo con los Cañoneros. 

Zaleta tuvo momentos destacados durante su etapa en Mazatlán, pero ahora será tiempo de reportar nuevamente con La Máquina para definir su futuro de cara al siguiente semestre.

X: @Atlante
Lo Último
20:55 ¡Tremendo fracaso! Boca Juniors cae ante la U Católica y se despide de la Libertadores
20:52 ¿El 11 de junio será feriado por el Mundial 2026 en CDMX? Esto se sabe
20:27 ¡Listo para comandar al Tri! Raúl Jiménez se integra a la concentración de la Selección Mexicana
20:11 Tigres inaugura moderno CET para competir en la élite del futbol mexicano
20:09 Puka Nacua rompe el silencio tras demanda civil y agradece apoyo de Los Angeles Rams
20:03 Florentino Pérez arremete contra Enrique Riquelme en el inicio de la campaña electoral de Real Madrid
19:59 ¿Qué jugadores de Pumas jugarán el Mundial?
19:58 “Ya está la demanda” familia de Carmen Salinas emprende acción legal contra Saskia Niño de Rivera
19:27 ¿Cuándo fue la última vez que Chivas fue la base de la Selección Mexicana?
19:22 La Orejona de la Champions League, presente en el Fan Fest de la Final en Budapest