¿Qué pasó con los jugadores de Mazatlán?

La desaparición de Mazatlán FC de la Liga MX tras concretarse su venta al Atlante al final del Clausura 2026 dejó incertidumbre sobre el futuro de varios futbolistas que formaban parte del plantel sinaloense.

Mauro Lainez con Mazatlán I IMAGO7

Mientras algunos jugadores analizan ofertas y otros quedaron libres, uno de los nombres que más llama la atención es el de Yoel Bárcenas.

El atacante panameño actualmente no tiene equipo, sin embargo, recibió una gran noticia a nivel internacional, pues fue incluido en la lista final de 26 convocados de Panamá para disputar la Copa del Mundo de 2026.

Yoel Bárcenas con Mazatlán | IMAGO7

Bárcenas tuvo actividad constante con los Cañoneros durante el último torneo, donde disputó 17 partidos, marcó tres goles y aportó dos asistencias.

El futbolista se desempeña principalmente como extremo derecho y fue uno de los elementos más destacados del club antes de su desaparición.

El Potro de Hierro arrancará próximamente su pretemporada y la directiva analizará qué jugadores provenientes del antiguo Mazatlán podrían tener oportunidad dentro del nuevo proyecto azulgrana.

Guillermo Pacheco Larios en el partido Mazatlán contra Querétaro | MEXSPORT

Uno de los futbolistas que cambiará de rumbo es Mauro Zaleta. El mediocampista regresará a Cruz Azul tras finalizar su préstamo con los Cañoneros.

Zaleta tuvo momentos destacados durante su etapa en Mazatlán, pero ahora será tiempo de reportar nuevamente con La Máquina para definir su futuro de cara al siguiente semestre.