Calendario de Liga MX se dará a conocer la siguiente semana; FIFA liberará estadios después del 5 de julio

​La siguiente semana se dará a conocer el calendario del Torneo Apertura 2026, lo cual se sabrá a ciencia cierta previo a la Copa del Mundo que se disputará a partir del 11 de junio en México, Estados Unidos y Canadá.

​La guía de partidos de cara a la siguiente temporada se ha demorado, no por problemas de logística de los estadios, sino porque así lo estipularon las autoridades de la Liga MX.

Trofeo Liga MX | IMAGO7

​Una de las dudas que había era cuándo la FIFA "devolverá" los inmuebles mundialistas. La fecha sigue vigente, pues de acuerdo al calendario de la Copa del Mundo, los Octavos de Final se juegan el 5 de julio, día en el que se utilizará todavía el Estadio Ciudad de México, que será uno de los escenarios que albergará un juego de dicha fase.

​La sede en Monterrey solamente recibirá cuatro encuentros: tres juegos en la etapa de Grupos y otro en los Dieciseisavos de Final. En el caso del escenario en Guadalajara, solo tendrá cuatro juegos en la fase de grupos, sin disputar ninguno de eliminación directa.

​Cabe recordar que el campeonato mexicano arrancará el 17 de julio, por lo que la FIFA entregará en tiempo y forma los colosos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, para que no haya ningún problema y los equipos que juegan como locales en ellos puedan utilizarlos sin inconveniente alguno.