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Futbol

Antecedentes de México vs Australia

México vs Australia, en 2023 | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 09:57 - 28 mayo 2026
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El conjunto nacional enfrentará a su similar oceánico en Pasadena, California

La Selección Mexicana y Javier Aguirre tendrán uno de sus últimos ensayos previo a la Copa del Mundo ante su similar de Australia. Pese a que el proceso del Vasco ha sido criticado, el último partido ante Ghana -conjunto que jugó con suplentes- dejó un buen sabor de boca en los aficionados.

Pese a que el reto de los Socceroos parece sencillo, la realidad es que históricamente México no ha sacado grandes dividendos contra su rival oceánico. En toda la historia, el Tricolor y Australia se han enfrentado en seis ocasiones, siendo la más reciente en 2023.

México vs Australia, en 2023 | IMAGO7

Historial de México vs Australia

El primer partido entre México y Australia fue un amistoso en diciembre de 1970, en la cancha del Estadio Azteca. El conjunto nacional se llevó la victoria con un contundente 3-0, sin embargo, ha sido la única contra el combinado de Oceanía.

Después de la apabullante victoria Tricolor, pasaron 10 años para un nuevo enfrentamiento entre ambos, solo que ahora fue en territorio hostil para los nuestros. En agosto de 1980, México jugó dos partidos consecutivos en Australia, en Melbourne y Sídney; los juegos terminaron 2-2 y 1-1, respectivamente.

México vs Australia, en Copa Confederaciones de 2001 | MEXSPORT

Casi dos décadas después de los encuentros en Oceanía, México y Australia se vieron las caras en su primer partido oficial, en la Copa Confederaciones de 1997. El encuentro terminó con un marcador final de 3-1 a favor de los Socceroos, marcando la primera victoria de su historia ante nuestro país.

Ya en el nuevo milenio, México y Australia se volvieron a ver las caras en una Copa Confederaciones, de nueva cuenta con una derrota para el Tricolor. La Selección Mexicana llegó al certamen como la actual defensora del título, sin embargo, no lo pudo revalidar.

El último registro entre ambos equipos fue un partido amistoso en 2023, que terminó con un empate. Aquel encuentro fue en Arlington, Texas, en la casa de los Dallas Cowboys de la NFL.

  • Partido amistoso en 1970 | México 3 - 0 Australia

  • Partido amistoso en 1980 | Australia 2 - 2 México

  • Partido amistoso en 1980 | Australia 1 - 1 México

  • Copa Confederaciones en 1997 | Australia 3 - 1 México

  • Copa Confederaciones en 2001 | Australia 2 - 0 México

  • Partido amistoso en 2023 | México 2 - 2 Australia

¿Qué sigue para México?

Después del amistoso ante Australia, el equipo dirigido por Javier Aguirre se enfrentará a Serbia, en el último duelo previo a la Copa del Mundo. La Selección Mexicana inaugurará la justa ante Sudáfrica

Brian Gutiérrez festejando su gol ante Ghana l MEXSPORT
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