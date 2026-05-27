¿Quién se sale? 'Chino' Huerta reportará con la Selección Mexicana

Llega 'Chino', pero ¿quién se marcha? A dos semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026, las selecciones participantes van confirmando sus listas oficiales para el torneo de la FIFA. Pero en el caso de la Selección Mexicana, cada vez hay más dudas que certezas y una nueva incógnita surgió este miércoles con el anuncio de la incorporación de César Huerta a la concentración.

El volante de Anderlecht era uno de los lesionados que estaban en duda para el certamen de verano, pues estuvo alejado por siete meses de la actividad cob una pubalgia. Huerta apenas volvió a la actividad el pasado 3 de mayo en el futbol de Bélgica, mientras que el domingo 17 volvió a ser titular antes de finalizar la Temporada 2025-26 y tomarse unos días de descanso.

César Huerta con la Selección Mexicana en amistoso contra Ecuador | IMAGO 7

Ahora, el 'Chino' reportará con el Tri, que el próximo sábado 30 de mayo enfrentará a la Selección de Australia en un amistoso en Estados Unidos; Raúl Jiménez también se sumará a los trabajos del equipo dirigido por Javier 'Vasco' Aguirre. Los dos jugadores se presentarán este jueves 28 de mayo en la concentración en Pasadena, California.

¿Desde cuándo no juega César Huerta con el Tri?

El último partido del exjugador de Pumas con la Selección Mexicana fue el 15 de octubre de 2025, en el amistoso contra la Selección de Ecuador. Huerta disputó 30 minutos en aquel empate a un gol y desde entonces no fue convocado ya que se vio afectado por una pubalgia.

El último partido oficial que disputó 'Chino' con el Tri fue la Final de la Copa Oro 2025 contra la Selección de Estados Unidos. En esa ocasión, el jugador de Anderlecht solo disputó tres minutos al final del partido, luego de tomar el lugar de Roberto 'Piojo' Alvarado.

César Huerta con la Selección Mexicana en amistoso contra Ecuador | IMAGO 7

Se sube 'Chino' Huerta, ¿quién se baja?

Con el anuncio de la llegada de 'Chino' a la concentración del conjunto mexicano comenzaron las dudas sobre qué futbolistas no pasarán el corte final previo al Mundial 2026. Alexis Vega y Roberto 'Piojo' Alvarado son dos de los nombres que más se han manejado, aunque por ahora ni el 'Vasco' Aguirre ni la dirección de Selecciones Nacionales ha confirmado nada.

Tanto Vega como Alvarado fueron incluidos en la lista preliminar que incluyó solo a jugadores de la Liga MX, por lo que no pudieron disputar la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX con Toluca y Chivas, respectivamente. En el caso de Vega, la polémica fue mayor todavía, ya que junto con Jesús Gallardo recibió permiso para disputar la Semifinal de la Copa de Campeones Concacaf, mismo que se les quitó luego de las quejas de otros clubes.