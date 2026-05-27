Fallece Hilde Lara, vocalista de Grupo Yndio; así fue la despedida de su familia

La música romántica mexicana está de luto. Hilde Lara, vocalista y fundador de Grupo Yndio, murió este miércoles 27 de mayo, según confirmó su hija Gabriela Lara mediante un mensaje publicado en redes sociales.

En el comunicado, su hija expresó el dolor que atraviesa la familia y recordó el impacto que el cantante tuvo en miles de personas gracias a su voz y trayectoria artística.

“Durante toda su vida entregó su ALMA en cada canción, en cada escenario y en cada palabra”, escribió Gabriela Lara en Facebook.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía familiar y rápidamente generó reacciones de seguidores.

Hilde Lara, vocalista y fundador de Grupo Yndio, murió este 27 de mayo; su familia confirmó la noticia en redes sociales. / Hilde Lara (@Hildeyndio) Facebook

¿Qué dijo la hija de Hilde Lara tras su fallecimiento?

En el mensaje difundido en redes sociales, Gabriela Lara destacó que la voz del intérprete seguirá viva a través de sus canciones y el legado que construyó durante décadas.

“Su partida deja un vacío inmenso en nuestra familia, pero también deja un legado que vivirá para siempre”, expresó. También recordó que el cantante acompañó historias y recuerdos de distintas generaciones con sus interpretaciones. “Su voz acompañó historias, sentimientos, recuerdos y momentos importantes de muchísimas personas”, agregó en el comunicado. Hasta el momento, la familia no ha dado a conocer detalles sobre homenajes o servicios funerarios.

Gabriela Lara recordó que su padre “entregó su alma en cada canción”. / Hilde Lara (@Hildeyndio) Facebook

Hilde Lara dejó huella con Grupo Yndio

Hilde Lara fue una de las voces más reconocidas de la música romántica en México, especialmente por éxitos como “Dame un beso y dime adiós”, “Eres mi mundo”, “Herida de amor” y “Línea telefónica”.

Grupo Yndio, originario de Hermosillo, Sonora, se consolidó desde la década de los setenta como una de las agrupaciones más populares del género romántico en México y Estados Unidos.

A lo largo de su carrera, Hilde Lara fue reconocido por su estilo interpretativo y por mantenerse activo en los escenarios durante décadas. En años recientes, incluso colaboró con el cantante Carín León en nuevas versiones de algunos de los temas más emblemáticos de la agrupación.