Carlos Slim rompe el silencio sobre AMLO y la promesa pendiente a Telmex

El empresario mexicano Carlos Slim aseguró que una de las promesas que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no cumplió durante su sexenio fue permitir que Telmex pudiera entrar al negocio de la televisión de paga.

Durante su conferencia anual, Slim recordó que la empresa lleva cerca de 20 años buscando obtener la autorización para ofrecer ese servicio, pero hasta ahora ningún gobierno federal ha dado luz verde al proyecto.

El empresario mexicano afirmó que la promesa de revisar la concesión de Telmex quedó pendiente al finalizar el gobierno de López Obrador. / AP

Carlos Slim acusa que Telmex sigue sin permiso para TV de paga

Slim explicó que la negativa ha afectado directamente la competitividad de Telmex frente a otras compañías de telecomunicaciones que sí ofrecen paquetes integrados de internet, telefonía y televisión.

Slim señaló que existieron conversaciones con el gobierno de López Obrador para revisar el tema, aunque finalmente el permiso nunca llegó.

El empresario sostuvo que esta situación mantiene a Telmex en desventaja dentro del mercado mexicano de telecomunicaciones, especialmente frente a competidores que ya operan servicios convergentes.

Carlos Slim aseguró que Telmex nunca obtuvo el permiso para ofrecer televisión de paga durante el sexenio de AMLO. / AP

¿Qué prometió AMLO a Carlos Slim?

De acuerdo con las declaraciones retomadas durante la conferencia empresarial, Slim afirmó que el entonces presidente había mostrado disposición para analizar el tema de la concesión de televisión restringida para Telmex.

Sin embargo, el empresario indicó que la autorización nunca se concretó antes del final del sexenio de López Obrador.

“Hasta ahora, después de 25 años, no le han autorizado a Telmex tener televisión de paga. Primero se formó un cártel... total que no ha tenido televisión de paga que le haya autorizado ningún gobierno, incluyendo el de López Obrador que nos había dicho que sí, porque son las televisoras”, contó el presidente de Grupo Carso.