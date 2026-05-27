Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Concachampions 2026: ¿A qué torneos clasifica el campeón y qué gana además del título?

Trofeo de la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
Trofeo de la Copa de Campeones Concacaf | IMAGO 7
Ricardo Olivares 13:32 - 27 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
El campeón de la región no solo levantará el trofeo, también asegurará su lugar en torneos internacionales organizados por la FIFA

La final de la CONCACAF Champions Cup no solo define al campeón de la región, también abre la puerta a competencias internacionales que pueden cambiar el rumbo de un club. El equipo que levante el trofeo asegurará presencia en torneos organizados por la FIFA y se colocará entre los mejores clubes del mundo.

Actualmente, el campeón de la Concacaf obtiene su boleto directo a la Copa Intercontinental en diciembre de este año, torneo que reúne a los campeones de cada confederación del planeta. Ahí podría enfrentarse a gigantes de Europa, Sudamérica, Asia, África y Oceanía en busca de un título mundial anual.  

Gol de Paulinho en la Semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF | IMAGO7 Tigres vs Nashville | MEXSPORT

También clasifica al Mundial de Clubes 2029

Además, el ganador también clasifica al Mundial de Clubes de 2029, que reúne a las mejores instituciones del planeta cada cuatro años. Este torneo ha tomado una relevancia enorme por el prestigio deportivo y la derrama económica que representa para los clubes participantes.  

Para equipos como Tigres o Toluca, ganar la Concachampions significaría volver a poner su nombre en la élite internacional. En el caso de Tigres, sería regresar a una competencia mundial después de haber disputado la final del Mundial de Clubes en 2020 ante el Bayern Munich.

Jugadores de Toluca en celebración ante LAFC en la Semifinal de Concachampions| MEXSPORT
Jugadores de Toluca en celebración ante LAFC en la Semifinal de Concachampions| MEXSPORT

La Concachampions también entrega prestigio internacional

El torneo continental también tiene un peso importante en el ranking y prestigio internacional de los clubes de la región. Ser campeón de Concacaf no solo entrega un título, también posiciona al equipo como el mejor club de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe durante toda la temporada.  

En los últimos años, la FIFA ha modificado el formato de sus competencias internacionales para darles mayor impacto global. La creación de la nueva Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes ampliado convierte a la Champions Cup en una puerta directa hacia escenarios de talla mundial, donde los clubes mexicanos buscan competir contra las potencias europeas y sudamericanas.  

Por eso, la final de la Concachampions no representa únicamente un campeonato regional. El ganador obtendrá prestigio, exposición internacional y la posibilidad de medirse ante los mejores equipos del planeta en competencias organizadas por la FIFA.

Tigres, en el duelo de Cuartos de Final ante Chivas | IMAGO7
Lo Último
16:58 Liga MX: Estos son los números que dejaron el Apertura 2025 y Clausura 2026
16:41 CDMX se sube a la fiebre del Mundial 2026 con exposición gratuita de arte y futbol
16:28 La curiosa conexión entre América y los héroes de los títulos de Cruz Azul
15:10 Crystal Palace vence a Rayo Vallecano y se queda con la Conference League
15:00 Francisco Javier González defiende a Faitelson y arremete contra José Ramón Fernández por señalamientos en su libro
14:55 Marcelo Flores podría jugar su primer Mundial con Canadá tras dejar a la Selección Mexicana
14:51 Francisco Javier González explota contra José Ramón Fernández: "me llena de tristeza
14:43 Premier League, la liga con más ganadores de Champions en la historia; Arsenal se quiere unir
14:38 ¿Vuelve a México para el Mundial 2026? Caso de Julio ‘Profe’ Ibáñez en Sudáfrica da giro de último minuto
14:35 ¿Hay casos de gusano barrenador en humanos en CDMX?