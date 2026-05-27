Concachampions 2026: ¿A qué torneos clasifica el campeón y qué gana además del título?

La final de la CONCACAF Champions Cup no solo define al campeón de la región, también abre la puerta a competencias internacionales que pueden cambiar el rumbo de un club. El equipo que levante el trofeo asegurará presencia en torneos organizados por la FIFA y se colocará entre los mejores clubes del mundo.

Actualmente, el campeón de la Concacaf obtiene su boleto directo a la Copa Intercontinental en diciembre de este año, torneo que reúne a los campeones de cada confederación del planeta. Ahí podría enfrentarse a gigantes de Europa, Sudamérica, Asia, África y Oceanía en busca de un título mundial anual.

Gol de Paulinho en la Semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF | IMAGO7 Tigres vs Nashville | MEXSPORT

También clasifica al Mundial de Clubes 2029

Además, el ganador también clasifica al Mundial de Clubes de 2029, que reúne a las mejores instituciones del planeta cada cuatro años. Este torneo ha tomado una relevancia enorme por el prestigio deportivo y la derrama económica que representa para los clubes participantes.

Para equipos como Tigres o Toluca, ganar la Concachampions significaría volver a poner su nombre en la élite internacional. En el caso de Tigres, sería regresar a una competencia mundial después de haber disputado la final del Mundial de Clubes en 2020 ante el Bayern Munich.

Jugadores de Toluca en celebración ante LAFC en la Semifinal de Concachampions| MEXSPORT

La Concachampions también entrega prestigio internacional

El torneo continental también tiene un peso importante en el ranking y prestigio internacional de los clubes de la región. Ser campeón de Concacaf no solo entrega un título, también posiciona al equipo como el mejor club de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe durante toda la temporada.

En los últimos años, la FIFA ha modificado el formato de sus competencias internacionales para darles mayor impacto global. La creación de la nueva Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes ampliado convierte a la Champions Cup en una puerta directa hacia escenarios de talla mundial, donde los clubes mexicanos buscan competir contra las potencias europeas y sudamericanas.

Por eso, la final de la Concachampions no representa únicamente un campeonato regional. El ganador obtendrá prestigio, exposición internacional y la posibilidad de medirse ante los mejores equipos del planeta en competencias organizadas por la FIFA.