¿Qué tanto perdería Tigres si no consigue la CONCACAF?

La final de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante Toluca no solo representa un título internacional para Tigres, también puede marcar el rumbo del proyecto felino rumbo al segundo semestre del 2026. Perder el campeonato significaría mucho más que quedarse sin una copa.

Tigres vs Nashville | IMAGO7

En primera instancia, Tigres dejaría escapar la posibilidad de convertirse en campeón de la región y asegurar su boleto a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 y al Mundial de Clubes 2029, dos torneos que entregan prestigio internacional.

Además, el golpe sería fuerte en lo deportivo. El club regiomontano ha construido en la última década una imagen de dominio tanto en Liga MX como en Concacaf, llegando constantemente a instancias finales.

Tigres vs Nashville | MEXSPORT

Una derrota ante Toluca también abriría nuevamente el debate sobre el cierre de ciclo de una generación histórica. Tigres cuenta todavía con varios referentes que han marcado época, pero perder otra oportunidad internacional podría aumentar las dudas sobre la renovación del plantel y el futuro inmediato del proyecto felino.

También existiría una presión importante para Guido Pizarro en sus primeros meses como director técnico. En caso de caer ante Toluca, sería su segunda final perdida al frente del equipo felino en muy poco tiempo, algo que inevitablemente comenzaría a generar cuestionamientos sobre el arranque de su proceso pese al respaldo que mantiene dentro de la institución.

Guido Pizarro llegando al 'Volcán' para el partido ante Chivas | Imago7

El partido además tendría un ingrediente todavía más emotivo. Todo apunta a que podría ser el último encuentro de André-Pierre Gignac con la camiseta auriazul. El delantero francés marcó una época en el club, convirtiéndose en el máximo referente en la historia moderna de Tigres, por lo que despedirse con una derrota en una final internacional sería un golpe muy duro tanto para la afición como para la institución.

En lo anímico, el impacto sería importante. Tigres ha tenido un torneo internacional sólido, eliminando a rivales importantes y manteniéndose como uno de los clubes mejor posicionados de la región. Llegar hasta la final y quedarse nuevamente a las puertas del título podría afectar el ambiente interno rumbo al Apertura 2026.

Tigres celebra con André-Pierre Gignac la victoria en el Clásico Regio de la Liga MX | MEXSPORT

Sin embargo, Tigres también se juega mantener viva su jerarquía internacional. Desde aquella final del Mundial de Clubes del 2020, el equipo felino se acostumbró a competir por escenarios grandes y perder ante Toluca significaría dejar escapar una oportunidad invaluable de volver a posicionarse en vitrinas internacionales.

La final en el Estadio Nemesio Diez definirá mucho más que un campeón de Concacaf. Para Tigres, ganar sería reafirmar su legado; perder, podría representar el inicio de una etapa de cambios, presión y cuestionamientos dentro de una de las instituciones más importantes del futbol mexicano.