"Va más allá de lo profesional": Guido Pizarro destaca el compromiso de Gignac rumbo a la final de la Concacaf ante Toluca
El estratega felino se refirió al ambiente que vive el equipo y al compromiso de uno de sus jugadores más representativos como lo es André-Pierre Gignac, asegurando que el objetivo principal es darle una alegría a la afición en la final ante Toluca el próximo 30 de mayo.
Sí, como lo digo siempre, creo que mi comunicación con él y hacia el grupo y hacia toda la institución es muy grande por lo que significa, por lo que es. Y sinceramente, como lo decía, tanto él, como todos, están enfocados y más él de aportar día a día que nosotros podamos regalarle el título el día 30 a la gente, y estamos todos enfocados en eso. Creo que después mi vínculo con él y con todos los chicos va más allá de lo profesional, hay mucha comunicación, pero todos somos muy conscientes de la importancia del día 30 y todos enfocados en poder regalarle un un triunfo a la gente, que es lo que realmente se merecen.
Los felinos que pueden ir al Mundial
Además, Pizarro habló sobre Diego Lainez y Jesús Angulo, elementos del plantel que se mantienen con posibilidades de acudir a su selección nacional para el Mundial, destacando el trabajo y el mérito que ambos han realizado para mantenerse en la consideración de Javier Aguirre.
Sí, hablar, hablo mucho, creo que los 2 tenían mucha ilusión de poder estar, creo que están en la pre lista y y con opciones de ir. Son los 2 muy conscientes de lo que tienen que hacer en su día a día, creo que ya el entrenador de la selección los conoce muy bien, y se definirá cuando de la lista. Creo que los 2 han hecho méritos en todo el proceso para poder estar. Después ya son decisiones del entrenador, pero ellos son muy conscientes y muy agradecidos tanto con el entrenador de la selección como como en el día a día acá
El técnico auriazul también dedicó palabras de reconocimiento al entrenador del conjunto escarlata, Antonio Mohamed, resaltando la calidad de su trabajo y lo competitivo que será el encuentro por el campeonato continental.
Sí, lo he dicho cuando nos hemos enfrentado en la otra final, un grandísimo entrenador, creo que los números lo demuestran. Yo tengo la suerte de poder conocerlo en persona, es una gran persona, y nos volvemos a encontrar acá. Seguramente será un partido muy disputado. Él, con su equipo, ha hecho las cosas muy bien. Nos hemos enfrentado hace poco en una en una final, pero más allá de el y de su equipo, el enfoque está en lo que podemos hacer nosotros, en lo que tenemos que hacer nosotros para poder ganar.