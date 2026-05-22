"Va más allá de lo profesional": Guido Pizarro destaca el compromiso de Gignac rumbo a la final de la Concacaf ante Toluca

Sí, como lo digo siempre, creo que mi comunicación con él y hacia el grupo y hacia toda la institución es muy grande por lo que significa, por lo que es. Y sinceramente, como lo decía, tanto él, como todos, están enfocados y más él de aportar día a día que nosotros podamos regalarle el título el día 30 a la gente, y estamos todos enfocados en eso. Creo que después mi vínculo con él y con todos los chicos va más allá de lo profesional, hay mucha comunicación, pero todos somos muy conscientes de la importancia del día 30 y todos enfocados en poder regalarle un un triunfo a la gente, que es lo que realmente se merecen.