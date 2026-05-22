Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Barcelona vs Olympique-Lyon ¿Cuándo y en dónde ver la Final de la Women’s Champions?

Graham Hansen, jugadora del Barcelona Femenil, en encuentro ante el Real Madrid | AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 15:30 - 22 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La disputa por la Copa de Campeonas esta a solo unas horas de diputarse en un clásico de reinas del futbol femenil

El Barça se enfrentará ante el Lyonnes en la Final de la Women’s Champions League, el equipo francés llega tras ganarle al Arsenal en una remontada que dejo e marcador 3-1. Mientras que las azulgrana llegan con una victoria frente al Bayern München sellando su pase a la Final con un contundente 4-2 en la Vuelta.

Jugadoras de Lyonnes entrenando l AP

Tras una temporada bastante cerrada en donde Barcelona termina como superlíder de la tabla, OL Lyonnes estuvo casi al parejo del conjunto español, demostrando que son un gran rival a vencer en esta Final.

Además las blaugranas consiguieron la semana pasada la Copa de la Reina, si ganan esta final ante el Lyonnes podrían lograr un doblete de títulos en menos de una semana y con la Liga F en curso también tienen la oportunidad del triplete si llegan a la Final de la liga española.

Alexia Putellas, jugadora del Barcelona Femenil, en encuentro ante el Real Madrid | AP

Historial de encuentros

  • Champions 2019: El Barcelona disputó su primera final de Champions League, pero el Lyon, que dominaba la competencia, se impuso contundentemente por 4-1 con un triplete de Ada Hegerberg.

  • Champions 2022: Ambos equipos se volvieron a medir en la gran final, donde el equipo francés ganó 3-1.

  • Champions 2024: El Barcelona rompió la mala racha frente a las francesas al derrotarlas por 2-0 con goles de Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, conquistando su tercer título europeo.

¿Cuándo y dónde ver?

El sábado 23 de mayo a las 10:00 hrs será transmitida la Final de la Copa de Campeonas en ESPN por medio de la plataforma Disney + Premium y en televisión de paga en los canales TVC Deportes, TVC Deportes 2, PCTV y Megasports.

Lo Último
18:32 Alejandro Marcovich sufre derrame cerebral; exguitarrista de Caifanes está en coma
18:11 Russell se impone a Antonelli y logra la pole para la carrera sprint en Canadá
18:10 El rating de esta Final se acercó al récord, ¿quién ganó?
18:09 “Paga lo que debes”: Aficionados arremeten contra Milito por una presunta deuda
18:01 Carlos Queiroz, DT de Ghana, no estará en el juego ante México. ¿Por qué motivo?
17:59 ¡Jamás es roja! No hubo ayuda para Pumas; la polémica se prende en Infiltrados
17:50 Playa del Carmen: El latido cosmopolita de la Riviera Maya
17:35 FIFA castiga a Selección Mexicana por grito discriminatorio
17:29 Se desploma barda en el Centro Histórico de CDMX y cae sobre camión de pasajeros
17:23 José Ramón ‘explota’ contra el Tri antes de su partido contra Ghana: “La presión ya empezó y el tiempo se acabó”