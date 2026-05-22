Barcelona vs Olympique-Lyon ¿Cuándo y en dónde ver la Final de la Women’s Champions?

El Barça se enfrentará ante el Lyonnes en la Final de la Women’s Champions League, el equipo francés llega tras ganarle al Arsenal en una remontada que dejo e marcador 3-1. Mientras que las azulgrana llegan con una victoria frente al Bayern München sellando su pase a la Final con un contundente 4-2 en la Vuelta.

Jugadoras de Lyonnes entrenando l AP

Tras una temporada bastante cerrada en donde Barcelona termina como superlíder de la tabla, OL Lyonnes estuvo casi al parejo del conjunto español, demostrando que son un gran rival a vencer en esta Final.

Además las blaugranas consiguieron la semana pasada la Copa de la Reina, si ganan esta final ante el Lyonnes podrían lograr un doblete de títulos en menos de una semana y con la Liga F en curso también tienen la oportunidad del triplete si llegan a la Final de la liga española.

Alexia Putellas, jugadora del Barcelona Femenil, en encuentro ante el Real Madrid | AP

Historial de encuentros

Champions 2019: El Barcelona disputó su primera final de Champions League , pero el Lyon , que dominaba la competencia, se impuso contundentemente por 4-1 con un triplete de Ada Hegerberg.

Champions 2022: Ambos equipos se volvieron a medir en la gran final, donde el equipo francés ganó 3-1 .

Champions 2024: El Barcelona rompió la mala racha frente a las francesas al derrotarlas por 2-0 con goles de Aitana Bonmatí y Alexia Putellas, conquistando su tercer título europeo.

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