UNAM revela las zonas de México donde los rayos han matado a más personas

Las tormentas eléctricas en México no sólo representan un fenómeno climático frecuente durante la temporada de lluvias; también son una amenaza mortal que ha dejado 2 mil 470 fallecimientos entre 1998 y 2021, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud retomados por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Especialistas del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) desarrollaron el primer mapa nacional que combina la actividad de tormentas eléctricas con factores de vulnerabilidad social, como pobreza, falta de infraestructura y limitado acceso a servicios de salud.

El estudio, titulado “Mapping Lightning Risk in Mexico: Integrating Natural Hazard and Social Vulnerability”, fue elaborado por los investigadores Alejandro Jaramillo Moreno y Christian Domínguez Sarmiento, y publicado en la revista científica Weather, Climate, and Society.

Entre 1998 y 2021, la caída de rayos provocó 2 mil 470 muertes en México, de acuerdo con datos analizados por especialistas de la UNAM. / iStock

Estado de México lidera las muertes por caída de rayos

Según la investigación, el Estado de México es la entidad con más fallecimientos registrados por rayos, con 539 casos entre 1998 y 2021. Le siguen: Oaxaca , con 206 muertes

Michoacán , con 168

Guerrero, con 133

Dentro del Edomex, los municipios con más eventos relacionados con rayos fueron: Villa Victoria , con 30 eventos

San Felipe del Progreso , con 27

Ixtlahuaca , con 23

Toluca, con 22 El investigador Alejandro Jaramillo explicó que un “evento” corresponde a la caída de un rayo en una zona donde puede provocar una o varias muertes.

El Estado de México concentra el mayor número de muertes por rayos en el país, seguido por Oaxaca, Michoacán y Guerrero. / iStock

¿Por qué las zonas rurales tienen mayor riesgo de morir por rayos?

El estudio de la UNAM señala que el riesgo no depende únicamente de las tormentas eléctricas, sino también de las condiciones sociales de las comunidades. De acuerdo con los especialistas, muchas localidades rurales enfrentan: Viviendas sin protección adecuada contra tormentas

Falta de pararrayos

Acceso limitado a hospitales

Rezago educativo

Escasa información preventiva “Es un riesgo oculto, y por eso no se le presta suficiente atención”, señaló Alejandro Jaramillo Moreno sobre el impacto de los rayos en México. La investigación advierte que durante la temporada de lluvias, especialmente en verano, regiones como la Sierra Madre Occidental y zonas del centro y sur del país favorecen la formación de tormentas eléctricas.

Las personas al aire libre son las más vulnerables

Los investigadores detallaron que la mayoría de las víctimas se encontraba al aire libre cuando ocurrió la descarga eléctrica. En otros casos, las personas buscaron refugio debajo de árboles, donde el riesgo también aumenta

Además, la caída de un rayo sobre viviendas puede ser mortal cuando las construcciones carecen de sistemas de protección como pararrayos.

La mayoría de las víctimas por caída de rayos se encontraba al aire libre o refugiada bajo árboles durante las tormentas. / iStock

UNAM pide reforzar prevención ante tormentas eléctricas

Los especialistas señalaron que este mapa permitirá identificar las regiones donde se necesitan mayores medidas de protección civil y campañas preventivas. Entre las recomendaciones destacan: Suspender actividades al aire libre durante tormentas

Buscar refugio en estructuras seguras

Evitar árboles y zonas abiertas

Mejorar el acceso a información meteorológica

Difundir medidas preventivas en comunidades vulnerables y lenguas originarias