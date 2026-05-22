“Tan cerca de ti, nace el amor”: de qué trata la nueva telenovela de David Zepeda y Oka Giner

La televisión mexicana suma un nuevo melodrama a su barra estelar con el estreno de “Tan cerca de ti, nace el amor”, la nueva telenovela producida por Ignacio Sada y protagonizada por David Zepeda y Oka Giner que promete conquistar al público con una historia llena de emociones, drama familiar y romance.

¿De qué trata “Tan cerca de ti, nace el amor”?

La historia sigue a Verónica Arellano, personaje interpretado por Oka Giner, una mujer que vio cambiar su vida desde muy joven cuando quedó embarazada y su familia decidió entregar a su hija en adopción. Años después, convertida en periodista, emprende una búsqueda para encontrarla.

En medio de esa investigación, Verónica descubre que su hija fue adoptada por la familia Miranda. Sin embargo, una tragedia cambia el rumbo de todos: un accidente aéreo deja huérfanos a los integrantes más jóvenes de la familia, incluida Valeria, la joven que ella llevaba años buscando.

Es entonces cuando aparece Joaquín Navarro, interpretado por David Zepeda, un empresario cercano a la familia que decide hacerse cargo de los hermanos Miranda. Mientras intenta mantenerse cerca de su hija sin revelar la verdad, Verónica adopta una nueva identidad, situación que desencadenará conflictos, secretos y tensiones familiares.

David Zepeda y Oka Giner protagonizan “Tan cerca de ti, nace el amor”, la nueva telenovela de TelevisaUnivision. / Las Estrellas

Irina Baeva y Julián Gil forman parte del elenco

Además de David Zepeda y Oka Giner, la producción reúne a varios rostros conocidos de las telenovelas mexicanas. Entre ellos destacan Irina Baeva, Julián Gil y Alexis Ayala.

El elenco también incluye a Yolanda Ventura, Leticia Perdigón, Mane de la Parra, Alfredo Gatica, Pierre Angelo y Ariana Saavedra, quienes darán vida a las historias alternas que acompañarán la trama principal.

La telenovela cuenta con un amplio reparto. / Georgina Sánchez

Una adaptación inspirada en “Somos familia”

“Tan cerca de ti, nace el amor” está basada en la telenovela argentina “Somos familia”, creada por Enrique Estevanez en 2014.

La versión mexicana llegará a la señal de Las Estrellas este 25 de mayo a las 8:30 de la noche.