Riquísimos por cierto: elenco revela el inesperado éxito del spin off de "Vecinos"

Durante más de dos décadas, Vecinos se ha convertido en una de las comedias más reconocidas de la televisión mexicana gracias a sus personajes entrañables y situaciones cotidianas que conectan con distintas generaciones.

Entre ellos, la familia López Pérez logró ganarse un lugar especial entre el público con su eterna obsesión por “hacerse ricos” y salir adelante a su manera. Ese cariño fue precisamente el que dio origen a Riquísimos por cierto, el spin off que explora qué sucede cuando la familia López Pérez finalmente consigue la vida millonaria que tanto soñó.

Entre lujos, nuevos vecinos y situaciones absurdas, la serie muestra el intento de la familia por adaptarse a una realidad completamente distinta sin perder su esencia. La producción estrenará su segunda temporada el próximo 15 de mayo a través de ViX.

La producción estrenará su segunda temporada el próximo 15 de mayo a través de ViX. / Cortesía ViX

En una charla con los actores Danny Perea (Alejandra López), Moisés Suárez (Arturo López) e Iker Madrid (Cástulo), el elenco habló sobre el fenómeno detrás de la familia López Pérez y el éxito que tuvo ver a la familia en la faceta que siempre soñaron.

El éxito fue inmediato, y no lo imaginaban...

El éxito de Riquísimos por cierto fue inmediato, así lo describen sus protagonistas, quienes, si bien confiaron en el trabajo del productor Elías Solorio, no tenían asegurada lo que podría ser lo más importante: la respuesta del público.

Nos sorprendió mucho, agradablemente, que el éxito fue inmediato. Yo, en lo particular, no lo imaginaba, sobre todo Riquísimos por cierto, porque finalmente es un derivado, un spin-off de Vecinos, y no tenía la certeza de que el público fuera a aceptar a los López Pérez en dos sociedades diferentes y ¡oh!, agradable sorpresa, sí nos aceptaron y estamos muy agradecidos, compartió Moisés Suárez, quien interpreta al padre de la familia López Pérez.

Para Danny e Iker no fue distinto; la sorpresa de ver los números en sus primeras semanas fue algo impactante y emocionante:

El éxito tan exorbitante que tuvo la primera temporada de Riquísimos por cierto fue sorprendente. Cuando el señor Elías Solorio, el productor, llegaba y nos decía los números, quedábamos absolutamente impactados. Es algo que yo repito mucho porque a mí sí, no sé si sea que soy muy millennial, pero que me digan que el primer capítulo en YouTube tuvo un millón de visualizaciones en la primera semana, a mí me parece muy impactante, contó Danny Perea.

La actriz también destacó el alcance que tuvo la serie dentro del streaming, donde logró posicionarse entre los contenidos más vistos de ViX durante su estreno y agradeció al público de querer saber más sobre la familia López y su nueva vida como "riquísimos".

Sin duda alguna es una emoción, un agradecimiento profundo con el público que quiere seguir sabiendo de estos personajes y de la afición que tenemos por contar como personajes, agregó la actriz.

El éxito no solo sorprendió al elenco, también rompió una de las ideas más repetidas dentro de la industria: “las segundas partes no siempre funcionan”. Para Iker Madrid, quien interpreta a Cástulo, el mayor domo de la mansión en la que ahora vive la Familia López Pérez, el spin-off era prácticamente un experimento y nunca imaginó la posibilidad de más temporadas:

Dicen que segundas partes nunca fueron buenas y es un riesgo enorme lo que hicieron al hacer un spin-off de una serie que está tan profundamente arraigada en el público. Y la verdad es que para mí, y yo me imagino que para muchos de mis compañeros, era más un experimento. Yo no sabía que había posibilidades de más temporadas, compatió el actor.

Iker Madrid, interpreta al carismático mayordomo Cástulo. / Cortesía ViX

“La risa tiene que ser consecuencia de una historia bien contada”

Con amplia experiencia en televisión, Moisés Suárez explicó que la esencia de la comedia sigue estando en el ritmo, el timing y las reacciones naturales de los personajes. Incluso recordó las enseñanzas de Roberto Gómez Bolaños, quien planeaba meticulosamente cada remate dentro de sus programas.

Cuando trabajé con Roberto Gómez Bolaños, él prácticamente tenía lo que se llama un storyboard, en el que ya visualizaba el programa. Y eso es cuando, sobre todo en la comedia, sabía exactamente cuándo la toma iba a ir directamente, no a la persona que dice el chiste, por ejemplo, sino al que remata el chiste y muchas veces no al que remata, sino al que reacciona al remate. Entonces, esencialmente es lo mismo.

Para Suárez, algo en lo que no se debe caer es en “tratar de hacerse el chistoso”. “El chiste es cómo hacerlo, y una de esas cosas es no tratar de hacernos los chistosos. Yo soy de la idea de que cuando ya tratas de hacerte el chistoso, ya no hay una conexión, una conexión que tú deseas tener con tus compañeros, que es con los que estás trabajando, y con el público”, señaló.

Para Danny Perea, parte del éxito de Vecinos y Riquísimos por cierto radica precisamente en que la comedia nunca se ha construido desde la humillación o la burla hacia alguien.

En el caso de Vecinos, creo que nunca hemos apoyado la comedia en burlarnos de alguien, sino que la situación que se genera sea lo que resulta gracioso; la empatía o cómo el público se siente reflejado con esa realidad, a tal grado que les resulta gracioso. No es burlarse de alguien, no es ensañarte con algo o con una forma de vivir o con una forma de ser.

Bajo esa misma línea, Iker Madrid aseguró que el elenco siempre ha buscado construir una comedia sencilla, familiar y humana.

Tengo la confianza de que basamos la comedia en cosas muy sencillas, muy digeribles y muy agradables para toda la familia, y que son muy necesarias en el existir de un ser humano. Y me siento muy orgulloso de que somos actores y una compañía, porque es como una compañía en realidad, que está generando un ensamble de actores muy preocupados por buscar la verdad en la comedia y que la risa sea una consecuencia de una historia bien contada.

Danny Perea habla de la maternidad y el amor incondicional

En medio de la promoción de la nueva temporada y previo al Día de las Madres, Danny Perea también reflexionó sobre Alejandra López, su personaje dentro de la serie, una madre muy distinta a los estereotipos tradicionales.

Entre bromas sobre Morris —su hijo en la ficción interpretado por Said Casab— la actriz habló sobre el amor incondicional entre padres e hijos y cómo esa dinámica también se refleja dentro de la comedia.

Creo que Morris ama profundamente a sus papás porque son los únicos que tiene. Ese es el amor que le tocó y tendrá que sobrevivir a ello, comentó entre risas y reflexión.

Daniela Perea dio a conocer el nacimiento de su hijo Silvio Matías en marzo de 2022. En entrevista para CONTRA, confesó que en el futuro seguramente será extraño y divertido para su hijo verla interpretando a una madre tan caótica en pantalla.

El elenco definió esta nueva temporada con tres palabras que resumen perfectamente el tono de la serie: “traviesísima”, “riquísima” y “divertidísima”. Una combinación que confirma que la familia López Pérez todavía tiene mucho por ofrecer.