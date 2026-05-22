FIFA castiga a Selección Mexicana por grito discriminatorio

El grito discriminatorio ha sido tema de conversación desde hace unos años, pero después de los encuentros ante Ecuador y Paraguay del año pasado, las consecuencias llegaron para el Tricolor. Por medio de un comunicado, la Federación Mexicana de Futbol anunció una sanción impuesta por FIFA para el partido ante Ghana.

"La Comisión Disciplinaria de FIFA notificó a la Federación Mexicana de Futbol la imposición de una sanción consistente en el cierre parcial de aforo del Estadio Cuauhtémoc para el encuentro entre México y Ghana, a celebrarse este 22 de mayo, derivado del grito discriminatorio registrado durante los partidos de la Selección Nacional de México ante Ecuador y Paraguay", se lee en dicho documento.

César 'Chino' Huerta con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Cuál fue el castigo para la Selección Mexicana?

En el mismo comunicado, la FMF explicó que se bloquearon alguno boletos para el partido ante Ghana, todo conforme a las disposiciones establecidas por el organismo rector del balompié en el mundo y las autoridades del Estadio Cuauhtémoc.

"La Federación Mexicana de Futbol reitera su compromiso con la erradicación de cualquier conducta discriminatoria en los estadios y hace un llamado a la afición para alentar con pasión y respeto, contribuyendo a que el futbol siga siendo un espacio familiar e incluyente para todos", sentencia el comunicado.

Estadio Cuauhtémoc | IMAGO7

La campaña para erradicar el grito

Por varios años la Federación Mexicana de Futbol y el Tricolor han lanzado distintas campañas para erradicar el grito discriminatorio, el cual ha sido utilizado la mayor parte del tiempo en Estados Unidos.

Ahora, la campaña llamada "La ola sí, el grito no", ha tomado mayor fuerza para no escuchar dicho mensaje de odio en los partidos del Tricolor en la Copa del Mundo. El conjunto mexicano comenzará su último ensayo de cara al Mundial ante su similar africano.