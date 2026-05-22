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Futbol

Julián Araujo se aleja de la Copa del Mundo

Julián Araujo en un partido con Celtic FC l INSTA: @julian_araujo
René Tovar
René Tovar 15:31 - 22 mayo 2026
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El jugador del Celtic de Escocia parece haber quedado fuera de la vista de Javier Aguirre

​No es un hecho, pero las posibilidades de que Julián Araujo sea parte de la lista de 26 jugadores que integrarán la nómina final para la Copa del Mundo son complicadas, de acuerdo con fuentes al interior de la Selección Nacional.

Julián Araujo con la Selección Mexicana | IMAGO7

​El lateral, quien lleva a cabo su recuperación en la Ciudad de México y va "viento en popa" —ya hace trabajos de cancha—, todavía no está dado de alta médicamente, por lo que eso podría frenar sus aspiraciones de ser parte del equipo final que jugará a partir del 11 de junio la justa mundialista.

​Araujo no está descartado al cien por ciento, pero es "difícil" su llamado. Aunque gente cercana al futbolista expresó que mantiene la esperanza, pues está muy confiado y cree que posiblemente la próxima semana, si todo marcha en orden, pueda incorporarse a los trabajos de Javier Aguirre.

Julián Araujo quiere ser parte del cuadro mundialista | IMAGO7

​Julián Araujo sufrió una distensión en el cuádriceps de la pierna derecha (un desgarro de fibras musculares). Es una recaída de una afección que ya arrastraba en esa misma zona, la cual en su momento (2025) incluso lo dejó fuera de la Copa Oro bajo el mando de Javier Aguirre.

​Las molestias musculares comenzaron a mediados de marzo de 2026. El problema se originó tras disputar la actividad de la Copa de Escocia con el Celtic ante el Rangers a inicios de ese mes (el 8 de marzo). Debido a esto, causó baja de la convocatoria de la Selección Mexicana para los partidos amistosos de la Fecha FIFA de marzo contra Portugal y Bélgica.

Julián Araujo representando a la Selección Mexicana | MEXSPORT

​A finales de marzo y principios de abril de 2026, Araujo resintió la gravedad de la lesión en el cuádriceps, obligándolo a perderse el cierre de la temporada con el Celtic en Escocia.

Julián Araujo en la Scottish Cup con el Celtic I X:@CelticFC
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