Francia, Inglaterra y España lideran las selecciones más valiosas rumbo al Mundial 2026

A pocos días de que ruede el balón en la Copa del Mundo de 2026, las selecciones comienzan a perfilarse no solo como favoritas en lo deportivo, sino también como auténticas potencias económicas.

El valor de mercado de algunos planteles demuestra la enorme cantidad de talento que llegará al torneo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

La selección más valiosa del mundo actualmente es Francia, con una plantilla tasada en 1.47 mil millones de euros. El combinado francés cuenta con figuras consolidadas y jóvenes estrellas que han convertido al equipo en uno de los más poderosos del planeta rumbo al Mundial.

Désiré Doué en celebración tras su gol en el partido amistoso de Francia ante Colombia | AP

Detrás aparece Inglaterra con un valor aproximado de 1.32 mil millones de euros. Los ingleses mantienen una generación repleta de futbolistas de primer nivel en las ligas más competitivas del mundo, algo que los coloca nuevamente como candidatos al título.

El tercer lugar lo ocupa España, cuyo plantel está valuado en 1.31 mil millones de euros. La renovación generacional de los españoles ha dado resultados y hoy cuentan con varios de los jóvenes más cotizados del futbol internacional.

Europa domina entre las selecciones más valiosas del planeta

Después del top tres aparecen Alemania (1.01 mil millones de euros) y Portugal (965 mil millones de euros), dos selecciones europeas que también poseen plantillas millonarias y que apuntan a ser protagonistas en la próxima justa mundialista.

Nick Woltemade, delantero de la Selección de Alemania, celebra un gol. l @DFB_Team

En el continente americano, únicamente Brasil (905 mil millones) y Argentina (762 mil millones) logran meterse dentro del top 10 de las selecciones más valiosas del planeta. Ambas potencias siguen siendo referentes tanto en talento individual como en historia dentro de los mundiales.

Brasil mantiene una generación llena de futbolistas jóvenes que brillan en Europa, mientras que Argentina continúa respaldada por una base campeona del mundo que mezcla experiencia y calidad. Las dos selecciones sudamericanas apuntan nuevamente a competir por el campeonato en 2026.

Con el Mundial cada vez más cerca, el valor económico de las selecciones refleja el nivel de estrellas que estarán presentes en el torneo. Todo apunta a que la Copa del Mundo de 2026 reunirá algunas de las plantillas más caras y talentosas que se hayan visto en la historia del futbol.