¿Qué futbolistas regresan a Chivas tras finalizar sus préstamos?

Con la mira puesta en el Apertura 2026, Club Deportivo Guadalajara comenzará su pretemporada con varios futbolistas que vuelven al equipo tras concluir sus préstamos en otros clubes.

La directiva rojiblanca y el cuerpo técnico encabezado por Gabriel Milito tendrán semanas clave de evaluación para definir qué jugadores pueden convertirse en opciones reales para fortalecer el plantel y cuáles podrían volver a salir en busca de mayor continuidad.

Gabriel Milito en el banquillo de Chivas durante un partido del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Quiénes son los jugadores que regresan a Chivas?

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Teun Wilke. El delantero mexicano-neerlandés regresa después de su paso por Fortaleza CEIF de Colombia, donde buscó sumar minutos tras las pocas oportunidades que tuvo en el primer equipo rojiblanco.

Con el conjunto colombiano disputó 12 partidos y únicamente consiguió un gol, además de registrar 671 minutos de actividad. Aunque no logró consolidarse completamente, Wilke sigue siendo considerado una de las apuestas ofensivas con mayor proyección dentro de la cantera rojiblanca, por lo que su regreso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el espacio que tendrán los jóvenes delanteros en el proyecto de Gabriel Milito.

Teun Wilke | IMAGO7

Otro futbolista que volverá a Verde Valle es Luis Gabriel Rey. El defensor tuvo un semestre positivo con el Puebla, donde encontró regularidad y destacó por su capacidad para desempeñarse tanto como defensa central como en el mediocampo defensivo.

Con La Franja disputó 29 encuentros, marcó dos goles y aportó una asistencia, acumulando un total de 1,915 minutos. Su versatilidad y ritmo competitivo podrían convertirlo en una pieza interesante para el siguiente torneo, especialmente en un plantel que buscará mayor profundidad tras la eliminación sufrida en el Clausura 2026.

Luis Gabriel Rey Mejía, jugador del Puebla | IMAGO7

La defensa también regresa

En la zona defensiva también regresará Diego Ochoa, quien terminó su préstamo con FC Juárez. El zaguero volverá para intentar ganarse un lugar dentro del equipo, aunque su permanencia dependerá de la evaluación que haga el cuerpo técnico durante la pretemporada.

El ‘Bebo’ fue el jugador que menos actividad tuvo entre los futbolistas cedidos por Chivas, luego de disputar únicamente siete partidos y sumar 434 minutos. La falta de continuidad podría jugar en contra en la pelea por un sitio dentro de la plantilla rojiblanca para el próximo semestre.

Con estos regresos, Guadalajara iniciará una etapa importante de análisis y reestructuración. Además de evaluar posibles incorporaciones, la directiva deberá decidir qué jugadores realmente pueden aportar al proyecto deportivo de Gabriel Milito y cuáles necesitarán nuevamente salir a préstamo para continuar con su desarrollo futbolístico.