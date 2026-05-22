José Ramón ‘explota’ contra el Tri antes de su partido contra Ghana: “La presión ya empezó y el tiempo se acabó”

José Ramón Fernández volvió a hablar por sus redes sociales; en esta ocasión habló de la Selección Mexicana antes de su primer partido amistoso ante Ghana. El mítico periodista y conductor pidió una idea de juego clara para México, ya que a falta de menos de 20 días para el Mundial, no se ve algo que ilusione a la afición.

El histórico comentarista mexicano aseguró que la presión alrededor del combinado nacional ya comenzó y consideró que el cuerpo técnico debe mostrar una identidad definida de cara a la Copa del Mundo, especialmente tomando en cuenta que México será uno de los anfitriones del torneo.

Hoy no importa tanto el resultado contra Ghana. Lo verdaderamente importante es ver si México ya tiene una idea clara de juego a semanas del Mundial. Aguirre necesita un equipo reconocible, no solo nombres. La presión ya empezó y el tiempo se acabó. pic.twitter.com/a4IPsVoGJu — José Ramón Fernández (@joserra_espn) May 22, 2026

José Ramón cuestiona el funcionamiento de la Selección Mexicana

A través de un video compartido en redes sociales, José Ramón dejó claro que su principal preocupación no pasa únicamente por los resultados, sino por el funcionamiento colectivo del equipo.

El periodista señaló que la Selección Mexicana todavía no transmite confianza ni muestra una versión sólida dentro de la cancha, algo que ha generado dudas entre los aficionados previo al arranque del Mundial 2026.

Además, destacó que los dirigidos por Aguirre no necesitan ser un equipo de grandes nombres, sino más bien de ser un equipo con una idea e identidad de juego clara sobre el terreno de juego.

Guillermo Martínez en partido con la Selección Mexicana | IMAGO 7

México inicia la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026

El duelo frente a Ghana marcará el inicio de la última etapa de preparación para el Tri antes de la Copa del Mundo, torneo en el que México compartirá la organización junto a Estados Unidos y Canadá.

Javier Aguirre con la Selección Mexicana | IMAGO 7

La afición espera que el combinado nacional pueda mostrar una mejor versión futbolística en estos encuentros previos, especialmente después de las constantes críticas recibidas en los últimos meses de cara al Mundial por el rendimiento del equipo a lo largo de su gestión.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, las palabras de José Ramón Fernández reflejan la presión que existe alrededor de la Selección Mexicana, un equipo que necesita recuperar la confianza y generar ilusión antes del torneo más importante del futbol internacional.