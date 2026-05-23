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Alejandro Marcovich sufre derrame cerebral; exguitarrista de Caifanes está en coma

Alejandro Marcovich, exguitarrista de Caifanes, sufre derrame cerebral y está en coma. / FB @alejandromarcovich
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:32 - 22 mayo 2026
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La familia del músico confirmó que permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado

El músico, guitarrista y arreglista Alejandro Marcovich, reconocido por su paso en la banda Caifanes, sufrió un derrame cerebral el pasado martes 19 de mayo por la noche y actualmente se encuentra hospitalizado en estado de coma.

La noticia fue confirmada este 22 de mayo mediante un comunicado difundido por su familia, donde detallaron que el artista fue trasladado de emergencia al hospital tras presentar complicaciones de salud.

“El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado”, señala el documento firmado por Gabriela Martínez, Béla y Diego Marcovich Martínez.

La familia también informó que el guitarrista está siendo atendido por médicos especialistas y permanece acompañado por su esposa e hijos.

El guitarrista y arreglista mexicano fue hospitalizado de emergencia desde el pasado 19 de mayo. / FB @alejandromarcovich

¿Qué pasó con Alejandro Marcovich?

De acuerdo con el comunicado oficial, el exintegrante de Caifanes sufrió un derrame cerebral la noche del martes 19 de mayo, situación que obligó a su hospitalización inmediata.

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre las causas específicas ni sobre su evolución médica, aunque sus familiares agradecieron las muestras de apoyo y cariño que han recibido en las últimas horas.

“Agradecemos mucho tantas muestras de cariño, oraciones y buenos deseos que nos han hecho llegar”, expresaron.
Comunicado de la familia sobre la salud de Alejandro Marcovich. / Cortesía

¿Quién es Alejandro Marcovich?

Alejandro Marcovich es un músico, compositor y productor argentino-mexicano ampliamente reconocido en la escena del rock en español. Alcanzó gran popularidad como guitarrista de Caifanes durante una de las etapas más exitosas de la agrupación.

Su trabajo quedó plasmado en canciones y álbumes que se convirtieron en referentes del rock mexicano en los años 80 y 90.

El exguitarrista de Caifanes se encuentra en terapia intensiva. / FB: @alejandromarcovich
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