Alex Albon, piloto de Williams, sufre desafortunado accidente con una marmota

Un desafortunado encuentro con la fauna local dejó a Alex Albon sin poder participar en la clasificación sprint del Gran Premio de Canadá. El piloto de Williams impactó contra una marmota durante la única sesión de entrenamientos libres, lo que provocó que perdiera el control de su monoplaza y se estrellara contra el muro.

El incidente ocurrió a la salida de la curva 7, cuando Albon no pudo evitar al animal que cruzaba la pista. El impacto y el posterior choque contra las barreras causaron daños "extensos" en el lado derecho y la parte trasera de su FW48, poniendo fin prematuro a su sesión.

Alex Albon, piloto de Williams, en Canadá | AP

¿Qué dijeron después del accidente?

James Vowles, director del equipo Williams, confirmó la noticia y explicó que el piloto tailandés-británico se vería obligado a salir desde el fondo de la parrilla en la carrera sprint del sábado.

"Tras el incidente en la FP1 con fauna en la pista, Alex no participará en la sesión de clasificación Sprint de esta tarde", comunicó el equipo.

Alex Albon, piloto de Williams, en Canadá | AP

Gran cantidad de defectos

"A pesar de los mejores esfuerzos del equipo para reparar el coche, los daños sufridos fueron mucho más extensos de lo que se pensó originalmente, lo que requiere que se sustituyan la caja de cambios y la unidad de potencia. Es una pena para Alex, pero buscaremos sacar todas las lecciones del lado del garaje de Carlos para estar lo más preparados posible para las sesiones de mañana".

En declaraciones a Sky Sports F1, Vowles detalló la magnitud de los desperfectos en el monoplaza: "Es difícil verlo en las imágenes, pero golpeó una marmota, y los daños son extensos a partir de ese momento. Afectó la esquina delantera, la trasera, potencialmente el suelo, el alerón delantero y hasta la suspensión".