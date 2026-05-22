Ricky Martin sufre ataque con gas lacrimógeno en pleno concierto / VIDEO

Lo que prometía ser una noche música y diversión terminó convirtiéndose en un momento de angustia para Ricky Martin y miles de fans en Montenegro, luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno durante el concierto que el artista ofrecía en la Plaza de la Independencia de Podgorica.

El incidente ocurrió la noche del jueves 21 de mayo, mientras el intérprete de Livin’ la Vida Loca se encontraba en pleno escenario como parte de su gira “Ricky Martin Live 2026”, show incluido en las celebraciones por el 20 aniversario de la independencia de Montenegro.

¿Qué pasó en el concierto de Ricky Martin?

De acuerdo con la oficina de representación del cantante, la sustancia irritante fue lanzada directamente hacia la zona de la tarima principal, lo que obligó a detener el espectáculo de forma inmediata mientras parte del público intentaba salir del área afectada.

La situación provocó una rápida movilización de cuerpos de seguridad y servicios de emergencia, quienes activaron protocolos de protección civil para evacuar tanto al intérprete como a sus músicos y bailarines.

Lanzan gas lacrimógeno contra Ricky Martin durante concierto. / AP

Ricky Martin y su equipo están fuera de peligro

La portavoz oficial del cantante, Róndine Alcalá, confirmó que el boricua y todo su equipo se encuentran fuera de peligro.

“Ricky Martin y su equipo se encuentran bien y agradecen las muestras de apoyo recibidas tras lo ocurrido esta noche en Montenegro”, informó mediante un comunicado difundido en Instagram.

Aunque integrantes del equipo del cantante recomendaron cancelar el concierto de forma definitiva tras el ataque, Ricky Martin decidió regresar al escenario una vez que las autoridades locales garantizaron que el lugar era seguro y que no existían riesgos para el público.

El intérprete retomó el espectáculo para cumplir con los asistentes, en lo que representaba además su primera presentación en Montenegro.

La portavoz oficial del cantante confirmó que el boricua y todo su equipo se encuentran fuera de peligro. / AP

La gira de Ricky Martin continuará pese al incidente

El concierto también marcaba el arranque de la etapa europea de su gira “Ricky Martin Live”, la cual continuará sin modificaciones pese a lo ocurrido. El tour contempla próximas fechas en países como Moldavia, Serbia, Croacia, Suiza, Italia y Alemania.

La gira de Ricky Martin continuará pese al incidente. / AP