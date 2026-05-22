Giovanni Laguna es liberado y asegura que no golpeó a Miss Venezuela / VIDEO

El caso de Giovanni Laguna y Andrea Carolina del Val, Miss Venezuela Global 2025, sigue dando de qué hablar en redes sociales luego de que el estilista venezolano fuera detenido en Cannes, Francia, tras una presunta agresión ocurrida durante una reunión privada.

Después de pasar varias horas bajo custodia, Giovanni Laguna fue liberado y finalmente decidió hablar públicamente sobre lo ocurrido. A través de un video difundido en sus redes sociales, negó haber golpeado a la modelo y aseguró que las heridas ocurrieron accidentalmente durante un forcejeo por un teléfono celular.

La polémica comenzó cuando comenzaron a circular videos donde Andrea del Val aparece con sangre en el rostro dentro de un departamento en Cannes. En las imágenes, la reina de belleza acusa directamente al maquillista de haberla agredido.

De acuerdo con medios internacionales, personas que se encontraban cerca del lugar alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y una fuerte discusión dentro del inmueble donde ambos coincidieron durante actividades relacionadas con el Festival de Cannes.

Andrea Del Val, Miss Venezuela Global 2025. / RS

¿Qué dijo Giovanni Laguna sobre la agresión?

En su mensaje, Giovanni Laguna aseguró que jamás golpeó a Andrea del Val y afirmó que la situación se salió de control cuando ella comenzó a grabarlo con su celular.

Yo estoy aquí para contarles desde la verdad, desde el amor, desde el respeto a la mujer, desde el respeto a mi persona, a mi familia, a mis amigos. Y estoy aquí para decirles con totalmente honestidad todo lo que pasó, expresó al inicio de su mensaje.

Según su versión, ambos ya tenían diferencias desde hace tiempo, aunque aseguró que nunca existió una buena relación entre ellos. Giovanni explicó que Andrea se encontraba hospedada en el mismo Airbnb donde él estaba trabajando con una clienta.

El maquillista afirmó que la discusión comenzó cuando Andrea salió de una habitación grabándolo con su teléfono y amenazando con exponerlo públicamente y relató que él intentó quitarle el dispositivo.

Cuando ella sale de la habitación, ella sale totalmente grabándome con el teléfono, diciéndome y amenazándome que ella iba a hacer todo para que todo el mundo viera la clase de persona que yo era. Yo nunca la golpeé, yo nunca le hice eso que tiene aquí, declaró señalando su frente.

Giovanni explicó que, en medio del forcejeo, tropezó con una lámpara metálica utilizada para maquillaje y contenido, lo que presuntamente provocó las lesiones en el rostro de la modelo.

Cuando yo le quito el teléfono, me tropiezo con esta luz, y justo estos dos cositos que ustedes están viendo aquí, porque esto es de metal. Cuando yo me voy encima de ella, esto se va hasta su cara. Estos dos cositos le hicieron lo que le hicieron, explicó el maquillista.

También reconoció que intentó romper el celular para evitar que el video fuera difundido.

Giovanni explicó que en medio del forcejeo tropezó con una lámpara metálica. / RS

Asegura que quedó libre gracias a testigos

Durante el video, Giovanni Laguna aseguró que las autoridades francesas decidieron dejarlo en libertad después de escuchar tanto su declaración como la versión de las personas presentes en el lugar.

Les juro yo, Giovanni Laguna, yo no hice absolutamente nada de lo que se dice. Por eso estoy en libertad, gracias a las autoridades de aquí de Francia, gracias a las autoridades de Canes, gracias a mi abogado, gracias al juez, a la jueza, gracias a los que estuvieron conmigo escuchándome...

El estilista también pidió que no se involucre a otras figuras del mundo de los certámenes de belleza ni a las reinas con las que ha trabajado anteriormente.