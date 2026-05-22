Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

CFE prepara operativo especial para garantizar electricidad durante el Mundial 2026 en México

Habrá monitoreo las 24 horas para atender cualquier contingencia eléctrica durante el Mundial./ CFE
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:44 - 21 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
La CFE anunció trabajos de mantenimiento, monitoreo y vigilancia para garantizar el suministro eléctrico durante la Copa Mundial FIFA 2026 en México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ya trabaja en un plan especial para asegurar el suministro de energía eléctrica durante la realización de la Copa Mundial FIFA 2026, que se celebrará en distintas ciudades de México entre junio y julio del próximo año.

Las acciones se desarrollan principalmente en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, entidades donde se encuentran los estadios y espacios considerados estratégicos para el torneo internacional.

De acuerdo con la CFE, actualmente se realizan inspecciones en líneas eléctricas, subestaciones y sistemas de distribución relacionados con estadios, aeropuertos y redes de transporte público que tendrán alta demanda durante el Mundial.

Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León serán las principales sedes del operativo eléctrico./ CFE

¿Qué trabajos realiza la CFE rumbo al Mundial 2026?

La empresa explicó que ya fueron inspeccionados 947 kilómetros de redes de distribución y 130 kilómetros de líneas de transmisión, además de llevarse a cabo más de 3 mil 427 actividades de mantenimiento para fortalecer la infraestructura eléctrica.

Entre las labores realizadas destacan mantenimiento de transformadores, revisión de líneas aéreas y subterráneas, poda de vegetación, sustitución de equipos de protección y modernización de sistemas eléctricos estratégicos.

En Monterrey también concluyeron modificaciones en 15 cruces de líneas eléctricas, mientras continúa la construcción de una subestación que ayudará al funcionamiento de las líneas 4 y 6 del sistema Metrorrey.

La Comisión Federal de Electricidad inspeccionó más de 900 kilómetros de redes de distribución./ CFE

Habrá monitoreo permanente durante el torneo

La CFE adelantó que durante el Mundial desplegará un operativo especial con 2 mil 618 trabajadores electricistas distribuidos en guardias permanentes para atender posibles fallas o emergencias relacionadas con el suministro eléctrico.

Además, habrá monitoreo las 24 horas desde centros de control especializados para detectar incidentes y responder rápidamente ante cualquier contingencia durante los partidos y eventos masivos.

La empresa también contará con generadores eléctricos, torres de iluminación y materiales de emergencia para reforzar la operación en zonas de alta concentración de personas, como los FIFA Fan Fest y áreas cercanas a los estadios.

La Comisión Federal de Electricidad aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para mantener un servicio eléctrico continuo y seguro durante uno de los eventos deportivos más importantes que albergará México en 2026.

Más de 2 mil trabajadores electricistas participarán en guardias permanentes durante el torneo./ CFE
Lo Último
21:43 ¿Penal o no penal? Analistas opinan sobre la polémica en el Cruz Azul vs Pumas
21:42 ¿Neymar jugará en Monterrey? El resultado que necesita Brasil en el Mundial 2026
21:16 Sobrecupo en la zona de prensa para la Final en el Ciudad de los Deportes
21:12 ¡Insólito! Sobrecupo en zona de prensa durante la Final entre Cruz Azul y Pumas
20:44 ¿Favores a Pumas? Ya hay polémica por penal anulado a Cruz Azul
20:41 ¿Era roja? Rubén Duarte le deja los tachones a Paradela y Cruz Azul pidió expulsión
20:20 Raúl González ya habló con Efraín Juárez, ¿se acerca su renovación con Pumas?
20:00 ¿Canadá le da suerte? Checo Pérez y su historial en el GP en Montreal
19:57 ¡Todavía sin el 'Toro'! Esta es la alineación de Cruz Azul para la Final de ida
19:54 La versión de Ludwig Kaiser: habría defendido a Andrea Bazarte durante altercado en Orlando