CFE prepara operativo especial para garantizar electricidad durante el Mundial 2026 en México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que ya trabaja en un plan especial para asegurar el suministro de energía eléctrica durante la realización de la Copa Mundial FIFA 2026, que se celebrará en distintas ciudades de México entre junio y julio del próximo año.

Las acciones se desarrollan principalmente en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, entidades donde se encuentran los estadios y espacios considerados estratégicos para el torneo internacional.

De acuerdo con la CFE, actualmente se realizan inspecciones en líneas eléctricas, subestaciones y sistemas de distribución relacionados con estadios, aeropuertos y redes de transporte público que tendrán alta demanda durante el Mundial.

Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León serán las principales sedes del operativo eléctrico./ CFE

¿Qué trabajos realiza la CFE rumbo al Mundial 2026?

La empresa explicó que ya fueron inspeccionados 947 kilómetros de redes de distribución y 130 kilómetros de líneas de transmisión, además de llevarse a cabo más de 3 mil 427 actividades de mantenimiento para fortalecer la infraestructura eléctrica.

Entre las labores realizadas destacan mantenimiento de transformadores, revisión de líneas aéreas y subterráneas, poda de vegetación, sustitución de equipos de protección y modernización de sistemas eléctricos estratégicos.

En Monterrey también concluyeron modificaciones en 15 cruces de líneas eléctricas, mientras continúa la construcción de una subestación que ayudará al funcionamiento de las líneas 4 y 6 del sistema Metrorrey.

La Comisión Federal de Electricidad inspeccionó más de 900 kilómetros de redes de distribución./ CFE

Habrá monitoreo permanente durante el torneo

La CFE adelantó que durante el Mundial desplegará un operativo especial con 2 mil 618 trabajadores electricistas distribuidos en guardias permanentes para atender posibles fallas o emergencias relacionadas con el suministro eléctrico.

Además, habrá monitoreo las 24 horas desde centros de control especializados para detectar incidentes y responder rápidamente ante cualquier contingencia durante los partidos y eventos masivos.

La empresa también contará con generadores eléctricos, torres de iluminación y materiales de emergencia para reforzar la operación en zonas de alta concentración de personas, como los FIFA Fan Fest y áreas cercanas a los estadios.

La Comisión Federal de Electricidad aseguró que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva para mantener un servicio eléctrico continuo y seguro durante uno de los eventos deportivos más importantes que albergará México en 2026.