¿Adiós al celular en clases? CDMX aprueba reforma para regular su uso en escuelas

El Congreso de la Ciudad de México avaló modificaciones a la Ley de Educación local para impulsar el uso responsable de celulares y dispositivos electrónicos dentro de escuelas de nivel básico. La medida contempla restricciones en los salones de clase y estrategias para fortalecer el aprendizaje digital de niñas, niños y adolescentes.

La reforma aprobada modifica diversos artículos de la Ley de Educación de la CDMX con el objetivo de fomentar un uso “crítico e informado” de las tecnologías de la información. Además, busca prevenir afectaciones relacionadas con distracciones escolares, ciberacoso y acceso inadecuado a contenidos digitales.

De acuerdo con el dictamen aprobado por el Congreso capitalino, las autoridades educativas deberán promover estrategias para desarrollar habilidades digitales que permitan a los estudiantes analizar y utilizar información de manera responsable y reflexiva.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas para regular el uso de celulares en escuelas de nivel básico. / iStock

¿Qué cambios habrá con el uso de celulares en escuelas de la CDMX?

Las reformas contemplan que el uso de teléfonos celulares dentro de las aulas quede limitado principalmente a actividades académicas o procesos de enseñanza-aprendizaje autorizados por docentes y directivos escolares.

El Congreso local también busca que exista una formación enfocada en el aprendizaje digital responsable, incorporando medidas para orientar a estudiantes sobre el uso seguro de internet y dispositivos electrónicos.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con 47 votos a favor y sin votos en contra ni abstenciones, según información difundida tras la sesión legislativa.

La nueva medida permitirá el uso de teléfonos móviles únicamente con fines educativos dentro de las aulas. / iStock

Congreso advierte riesgos por uso excesivo de celulares

En discusiones previas sobre la regulación de dispositivos móviles en escuelas, legisladores capitalinos señalaron que el uso excesivo de teléfonos inteligentes puede generar afectaciones como problemas de sueño, bajo rendimiento escolar y deterioro de la salud mental entre menores de edad.

Asimismo, el Congreso de la CDMX ha señalado la necesidad de fortalecer políticas públicas enfocadas en la prevención del ciberacoso y otros riesgos digitales que afectan a niñas, niños y adolescentes.