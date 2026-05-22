Fallece Kyle Busch, leyenda moderna de la NASCAR
Este jueves se reporta el fallecimiento de Kyle Busch a los 41 años de edad, uno de los talentos más grandes en la historia de NASCAR y quien logró más victorias nacionales en los Stock Cars.
Previamente se reportó que había sido ingresado al hospital por una enfermedad calificada de grave y no especificada y la NASCAR publicó en sus redes sociales el deceso del deportista.
We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport's greatest and fiercest drivers. He was 41 years old.— NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026
We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… pic.twitter.com/FARIF6OKrw
El piloto nacido en Las Vegas, Nevada marcó toda una era en NASCAR, estableciendo récords de victorias, campeonatos en el más alto nivel y además se hizo a la tarea de formar a las próximas generaciones como propietario de un equipo en la Truck Series, donde se enseña y foguea a pilotos jóvenes.
Por su agresividad en la pista, el hermano menor de Kurt Busch era respetado, por su sentido del humor pudo conectar con aficionados en todas partes y con ello creció su grupo de aficionados que se hicieron llamar “Rowdy Nation”. Le sobreviven Samantha, su esposa, y sus hijos Brexton de 11 años y Lennix de 4.
Ya se había comunicado que por cuestiones de salud, no competiría en la Coca-Cola 600 de este fin de semana, pero ahora se confirma que Austin Hill tomará el volante de su auto marcado con el número 8 en esa competencia.
Por sus logros deportivos, Kyle Busch, prácticamente tiene asegurado el homenaje de incorporarlo al Salón de la Fama de NASCAR.