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Fallece Kyle Busch, leyenda moderna de la NASCAR

Kyle Busch en celebración en NASCAR | AP
Kyle Busch en celebración en NASCAR | AP
Sam Reyes
Sam Reyes 18:10 - 21 mayo 2026
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Ya se había comunicado que fue internado por una enfermedad grave, pero NASCAR confirmó el fallecimiento

Este jueves se reporta el fallecimiento de Kyle Busch a los 41 años de edad, uno de los talentos más grandes en la historia de NASCAR y quien logró más victorias nacionales en los Stock Cars.

Previamente se reportó que había sido ingresado al hospital por una enfermedad calificada de grave y no especificada y la NASCAR publicó en sus redes sociales el deceso del deportista.

El piloto nacido en Las Vegas, Nevada marcó toda una era en NASCAR, estableciendo récords de victorias, campeonatos en el más alto nivel y además se hizo a la tarea de formar a las próximas generaciones como propietario de un equipo en la Truck Series, donde se enseña y foguea a pilotos jóvenes.

Kyle Busch durante una carrera de NASCAR | AP
Kyle Busch durante una carrera de NASCAR | AP

Por su agresividad en la pista, el hermano menor de Kurt Busch era respetado, por su sentido del humor pudo conectar con aficionados en todas partes y con ello creció su grupo de aficionados que se hicieron llamar “Rowdy Nation”. Le sobreviven Samantha, su esposa, y sus hijos Brexton de 11 años y Lennix de 4.

Kyle Busch durante una carrera de NASCAR | AP
Kyle Busch durante una carrera de NASCAR | AP

Ya se había comunicado que por cuestiones de salud, no competiría en la Coca-Cola 600 de este fin de semana, pero ahora se confirma que Austin Hill tomará el volante de su auto marcado con el número 8 en esa competencia.

Por sus logros deportivos, Kyle Busch, prácticamente tiene asegurado el homenaje de incorporarlo al Salón de la Fama de NASCAR.

Kyle Busch en celebración en NASCAR | AP
Kyle Busch en celebración en NASCAR | AP
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