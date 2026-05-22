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Futbol

¡Confirmado! Erik Lira y Memote Martínez estarán presentes en la final del Clausura 2026

El Vasco aseguro que Memote Martínez y Erik Lira podrán apoyara a sus clubes
Aldo Martínez
Aldo Martínez 18:35 - 21 mayo 2026
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Javier Aguirre autoriza a sus jugadores el poder dejar la concentración de la Selección Mexicana

El cierre del Clausura 2026 de la Liga MX y el comienzo de la Copa del Mundo 2026 están cada vez más cerca, desafortunadamente, es tanta su cercanía que algunos futbolista miembros de los equipos finalistas tuvieron que abandonar sus clubes para unirse al campamento de México.

Pese a las reglas propuestas por Javier ‘Vasco’ Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, el técnico confirmó que hará una excepción el próximo domingo, esto para que los futbolistas que están reclutados en el CAR puedan asistir a la final con sus respectivos equipos.

Javier Aguirre en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT
Javier Aguirre en conferencia de prensa con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Qué dijo Javier Aguirre?

Durante la conferencia de prensa previo al duelo amistoso de México vs Ghana, el Vasco fue cuestionado sobre la situación  los finalistas, a l o que el mexicano respondió que les otorgará un permiso especial, el cual les permitirá asistir al Estadio Olímpico Universitario al duelo Vuelta y así poder apoyar a sus compañeros aunque no puedan hacerlo desde el campo.

Es muy emocionante la Liguilla. Memo y Lira me parece justo que puedan ir a saludar a sus compañeros, me parece sano, son jugadores importantes para sus equipos. No veo nada de malo que puedan acudir o bien a celebrar o estar hombro con hombro con los derrotados”, declaró Javier Vasco Aguirre.
Erik Lira | MEXSPORT

Con sus declaraciones, Aguirre vuelve a demostrar que busca priorizar la parte ‘humana’ de sus futbolistas, pues ya hizo un permiso especial similar el pasado mes de mayo, esto con el fin de que sus concentrados pudieran estar con sus familias por motivo del ‘Día de las madres’.

La diferencia del permiso anterior al nuevo otorgado por la gran Final de Liga MX, es que solo incluye a dos futbolista de la convocatoria mexicana. Por parte de Cruz Azul será el mediocampista, Erik Lira, mientras que de los Pumas su representante con México es el atacante, Memote Martínez.

Memote Martínez celebra gol con Pumas vs Necaxa en Liga MX I IMAGO7

Pumas y Cruz Azul: El Clásico de la Obsesión

Sin duda alguna, la final del Clausura 2026 es una de las que más morbo ha causado en los últimos torneos, no solo porque es protagonizada por dos de los cuatro grandes del balompié nacional, sino también porque podría significar un parte aguas para la historia de ambos clubes.

Pumas busca romper una sequía de 15 años sin levantar un título de liga, además de consagrar un torneo donde cerraron como súper líderes. Por su parte, la máquina espera conseguir su décima corona y dejar atrás los fantasmas del ‘eterno subcampeón’.

Agustín Palavecino y Jordan Carrillo en partido de Cruz Azul y Pumas en la Liga MX | IMAGO 7
Agustín Palavecino y Jordan Carrillo en partido de Cruz Azul y Pumas en la Liga MX | IMAGO 7
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