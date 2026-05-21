¿Habrá 'Muertinha'? Joel Huiqui definió su festejo si sale campeón con Cruz Azul

Una nueva oportunidad para Cruz Azul de levantar la Décima llegó en el Clausura 2026 y Joel Huiqui podrá lograr lo que nunca se le dio como futbolista: proclamarse campeón en la Liga MX. Con apenas cinco partidos al frente de la Máquina, el exdefensa podrá lograr su primer título como estratega y escribir su nombre con letras doradas en la historia del club.

El exjugador se convirtió en un héroe inesperado de una campaña irregular de los cementeros con Nicolás Larcamón, pero su impacto ha sido grande en la afición. Su carisma natural y el recuerdo de sus momentos como jugador lo convirtieron de inmediato en un estratega más estimado que el argentino, quien nunca se ganó el corazón de los seguidores celestes.

Joel Huiqui con Cruz Azul previo a la Final del Clausura 2026 | IMAGO 7

La 'Muertinha' puede convertirse en festejo

Entre los momentos más recordados es cuando en la Semifinal de vuelta del torneo Apertura 2009, contra Monarcas Morelia, el defensa cayó al césped pero para evitar el remate del delantero tocó el balón con la mano y luego se quedó inmóvil. La jugada pasó desapercibida para el cuerpo arbitral, pues solo se vio en la repetición en televisión.

En ese contexto, desde su nombramiento como técnico de la Máquina, la 'Muertinha' ha estado presente y ahora Huiqui reconoció a RÉCORD que no descarta celebrar así. "Pienso festejar con mi esposa y las niñas abrazadas, nada más", declaró, pero reconoció que podría hacer algo más. " Sería padre, bueno, si vamos a campeonar, podría ser divertido festejar con la 'Muertinha'".

Joel Huiqui en la Semifinal de Cruz Azul ante Chivas | IMAGO 7

Por otra parte, con respecto a los apodos que los aficionados que le han dado, Huiquilopoztli o Huiquipedia, el ahora estratega de Cruz Azul señaló que prefiere el segundo. Dicho apodo surgió a raíz de que el mismo Joel se refirió de esa manera a la libreta que carga en partido donde apunta los datos que considera necesarios para la dirección del partido.

Joel Huiqui lanza guiño sobre La Muertinha y ya eligió entre Huiquipedia y Huiquilopoztli. 🤭😬



📹 @pablo_LMtz pic.twitter.com/sh9MEwtHKj — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 21, 2026

¿Cuántas Finales jugó Huiqui con Cruz Azul?

El exdefensa no tuvo la oportunidad nunca de coronarse con la Máquina como jugador y de hecho ni siquiera pudo sumar minutos en las Finales disputadas durante su etapa en el club. En el Clausura 2008, Apertura 2008 y Apertura 2009, por diferentes motivos -desde lesiones hasta decisión técnica- Huiqui no pudo estar en el campo en la serie por el título.

Por ello, ahora buscará aquello que se le negó como futbolista y en caso de lograrlo emulará a Juan Reynoso, que en el Guardianes 2021 se convirtió en el primer técnico campeón con Cruz Azul que también fue jugador del equipo. La diferencia entre el peruano y el mexicano es que el primero sí logró coronarse en el campo, precisamente en el torneo Invierno 1997.

Joel Huiqui en entrenamiento como jugador de Cruz Azul | MEXSPORT