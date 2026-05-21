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Futbol

“Entre ellos mismos se meten el pie”: 'Chepo' de la Torre sobre directivos del futbol mexicano

José Manuel de la Torre da indicaciones en un juego de Chivas | MEXSPORT
Alfredo Olivarez Ramírez 17:53 - 21 mayo 2026
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El entrenador mexicano habló sobre los problemas que afronta el futbol mexicano

El exdirector técnico del Guadalajara y de la Selección Mexicana, José Manuel de la Torre, aseguró que el futbol mexicano vive un momento de estancamiento debido a la falta de continuidad en los proyectos y al poco impulso que reciben los jóvenes futbolistas.

Chepo de la Torre confía en la Selección | MEXSPORT

El ‘Chepo’ señaló que en el país no existe paciencia para respetar los procesos deportivos, ya que constantemente cambian las decisiones entre los dueños y directivos de los clubes.

“Los procesos, somos un país que no aguanta procesos. O sea, hay acuerdos y ya lo hemos visto constantemente. A los 15 días, ya lo voy tratar nuevo. Siempre me dijo mi mami que siempre no”, declaró.

José Manuel de la Torre habló sobre los cortos procesos en el futbol mexicano | IMAGO7
José Manuel de la Torre habló sobre los cortos procesos en el futbol mexicano | IMAGO7

De la Torre también aseguró que muchas veces los propios dirigentes terminan afectando el desarrollo del futbol mexicano al no mantener una misma línea de trabajo.

“Mira, todo va en función de lo que acuerden los dueños, los directivos, en función de que sea lo mejor para nuestro futbol. Pero al final ya vemos que entre ellos mismos se metan en pie”, comentó.

José Manuel de la Torre cuestionó a los directivos de la Liga MX | IMAGO7
José Manuel de la Torre cuestionó a los directivos de la Liga MX | IMAGO7

Además, el exseleccionador nacional consideró que el futbol mexicano ha dejado de apostar por la formación de jóvenes jugadores, situación que, desde su perspectiva, ha provocado un estancamiento en el crecimiento del balompié nacional.

“Lo veo estancado, muy estancado, porque se ha dejado de trabajar con los jóvenes. Hay mucho extranjero, y no es que tenga una idea en contra de los extranjeros. Simple y sencillamente, es que se tiene que trabajar más en casa para producir más, tenemos que ser”, concluyó.

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