Mateo Chávez considera que 'Hormiga' González tiene todo para ir a un club importante de Europa

Mateo Chávez no tiene dudas sobre el futuro de Armando González. El joven lateral de la Selección Mexicana aseguró que Hormiga está listo para dar el salto al futbol europeo y consideró que incluso puede llegar directamente a una liga importante gracias al gran momento que atraviesa.

En su concentración del Tri en el CAR rumbo a la Copa del Mundo, Mateo Chávez habló sobre el crecimiento que ha tenido el atacante mexicano y destacó que su situación es distinta a la que él vivió cuando decidió emigrar al Viejo Continente.

Armando González, México vs Portugal | IMAGO7

“Yo la verdad tengo un caso diferente al de Armando. Yo me fui a Europa para buscar un lugar aquí, para que vieran mi trabajo y me ganara un lugar. Me voy a un club formativo, esa es la verdad. Armando está en un momento en el que se puede saltar ese paso, está para dar el siguiente paso”, explicó el defensor.

Incluso, Chávez considera que González tiene las condiciones para triunfar en una liga importante de Europa y no dudó en respaldar su capacidad.

“Sí, yo creo que la Hormiga puede ir a un gran equipo, una gran liga y le va a ir muy bien”, sentenció.

Armando Hormiga González celebra su primer gol con el Tri | IMAGO7

Mateo Chávez también aprovechó para compartir su experiencia en Europa y aseguró que jugar en el extranjero no garantiza automáticamente un lugar en la Selección Mexicana. El futbolista explicó que en su caso decidió salir del país para crecer futbolística y personalmente, además de buscar llamar la atención del cuerpo técnico nacional.

“Es la parte de crecer, creo que en mi caso tenía que tomar ese tipo de riesgo. También es un riesgo tomar la oportunidad, tenía que crecer en otras formas, fuera de lo deportivo, me ha hecho crecer y madurar. Al fin al cabo la Selección es una recompensa del trabajo. No va de la mano de que estoy en Europa y voy a la Selección, te lo tienes que ganar”, comentó.