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Futbol

César Montes le quita responsabilidad al Tata Martino por el fracaso de Qatar 2022: “No fue su culpa”

La mala racha de Tata Martino en el Tri | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:51 - 19 mayo 2026
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El defensor argumentó que el director técnico no tuvo la culpa principal en el pobre rendimiento de la selección en el anterior Mundial

César Montes, defensa del Lokomotiv de Moscú, habló sobre su participación en el la Copa del Mundo 2022. Argumentó que los jugadores vivieron un proceso exigente, por lo que no culpa al Gerardo 'Tata' Martino, director técnico de la Selección en ese momento, por no superar la Fase de Grupos.

En una entrevista para el documental para Claro Sports, Montes aseguró que aunque sí hubo medidas y restricciones del cuerpo directivo que pudieron afectar el rendimiento del equipo, es injusto dejarle toda la culpa al anterior. “Es como que le estamos echando la culpa al técnico por un bajón futbolístico y por una razón que creo yo que no va por ahí”, explicó el defensa en el documental.

César Montes, central del Tri | MEXSPORT

Esta versión es contraria al testimonio de otros jugadores, quienes han dicho que Gerardo Martino fue un director técnico bastante estricto. Orbelín Pineda, por ejemplo, argumenta que la confianza con el DT se vio mermada por normas rígidas, especialmente en la convivencia y la preparación antes de los juegos.

Asimismo, Montes en la entrevista explicó que dichas medidas fueron justificadas ya que no se buscaba tratar a los jugadores como ‘divos’, sino mantener la disciplina, aunque considera que esto pudo influir en las jugadas de algunos de los seleccionados en el Mundial. “Sí hubo más restricciones, sí hubo más restricciones en ese sentido, pero no sé si fue el factor o la razón principal para tener ese bajón”, argumentó.

Gerardo Martino espera que en 2026 a la Selección Mexicana le vaya mejor | MEXSPORT

Qatar 2022 ha sido uno de los peores mundiales para la selección tricolor, siendo eliminados en Fase de Grupos quedando por detrás de Argentina y Polonia. César Montes dijo que independientemente de quién haya sido la culpa de dichos resultados, todas las partes del equipo asumieron la responsabilidad y el compromiso desde las eliminatorias hasta su último partido.

César Montes en el nuevo túnel del Estadio Banorte | Imago7
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