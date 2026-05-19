Davi'an Kimbrough, convencido de jugar por México: ¿Cuál es el último obstáculo para que deje de jugar para EE. UU.?

Sólo resta un paso. El jugador juvenil Da'vian Kimbrough podría determinar jugar por México y no hacerlo más por Estados Unidos, de acuerdo con una fuente cercana al futbolista, quien agregó a Récord que Andrés Lillini, director de selecciones nacionales juveniles, ya convenció al futbolista de jugar por la Tricolor.

​Dicho informante expuso que el argentino habló directamente con Kimbrough para convencerlo de decantarse por México, ya que hasta hace unos meses el futbolista también representaba en torneos al equipo de las barras y las estrellas.

Da'vian Kimbrough l X:SectorBasicas

¿Convencerán a su familia?

Da’vian Kimbrough en torneo Sub-16 con México I IG:@daviank14

​"Falta convencer a los familiares. Es decir, a sus padres", explicó la fuente, quien expuso que incluso Kimbrough jugó con la Sub-17 y metió un gol hace poco. El elemento nacido en Estados Unidos es una gran promesa para reforzar a México de cara al futuro, pues ya ha sido seleccionado en varias ocasiones.

​De acuerdo con el reglamento, al ser juegos de categorías menores, aún puede participar entre ambas selecciones. El futbolista nacido en EE. UU. en el 2010 no estará "amarrado" definitivamente con el Tri hasta que debute con la selección mayor en un partido oficial o realice un One-Time Switch ante la FIFA.

Con futuro prometedor

​Fue pieza clave para que México ganara el Campeonato Sub-15 de la Concacaf, anotando incluso un gol en la final contra Estados Unidos (que México ganó 5-0). Terminó como el goleador del torneo con 6 tantos.