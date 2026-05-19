Detienen al hijo del fundador de Mango por la muerte de su padre

Jonathan Andic, hijo del fundador de la reconocida marca de moda Mango, fue detenido en España acusado de homicidio por la muerte de su padre, el empresario Isak Andic, ocurrida en diciembre de 2024 durante una excursión en la montaña de Montserrat, cerca de Barcelona.

El caso provocó impacto internacional debido a que inicialmente la muerte del empresario había sido catalogada como un accidente, luego de reportarse que cayó por un barranco mientras realizaba una caminata acompañado únicamente por su hijo.

Isak Andic, Fundador de Mango, no murió accidentalmente como se creía/Mango

La muerte de Isak Andic fue considerada accidental

El fallecimiento ocurrió el 14 de diciembre de 2024 en una zona montañosa cercana a las Cuevas del Salnitre, en Montserrat.

En ese momento, las autoridades informaron que Isak Andic había caído por un barranco de más de 100 metros durante una excursión familiar.

Jonathan Andic era la única persona que se encontraba con él al momento de la caída.

La investigación dio un giro

Con el paso de los meses, los Mossos d'Esquadra comenzaron a detectar inconsistencias en las declaraciones relacionadas con el caso.

Las autoridades revisaron: Teléfonos móviles

Mensajes

Movimientos previos

Reconstrucciones del recorrido lo que llevó a reabrir la investigación bajo la hipótesis de homicidio.

Este 19 de mayo de 2026, Jonathan Andic fue detenido y trasladado ante autoridades judiciales españolas.

La muerte del empresario Isak Andic sucedió en 2024 cuando cayó, empujado aparentemente por su hijo/RRSS

Fiscalía solicita prisión

De acuerdo con medios españoles, la Fiscalía solicitó prisión provisional para Jonathan Andic.

Sin embargo, también se contempla la posibilidad de libertad bajo una fianza millonaria mientras continúan las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer públicamente los indicios específicos que derivaron en la acusación formal.

Familia asegura que es inocente

Tras la detención, representantes de la familia Andic emitieron un comunicado defendiendo la inocencia de Jonathan. “No existen ni se encontrarán pruebas de cargo legítimas”.

También aseguraron que: Han colaborado con las autoridades

Continuarán participando en el proceso judicial

Confían en que las investigaciones demostrarán su inocencia

¿Quién era Isak Andic?

Isak Andic fue fundador y principal accionista de Mango, una de las marcas de moda más importantes de Europa.

Nacido en Turquía y radicado en España desde joven, construyó un imperio textil internacional con presencia en más de 100 países.

La empresa se especializa en: Ropa

Accesorios

Calzado

Moda femenina y masculina y compite con gigantes internacionales como Zara y H&M.

Mango es una prestigiosa marca de ropa de origen español/AFP

Mango se convirtió en un gigante internacional

Fundada en Barcelona en 1984, Mango logró convertirse en una de las compañías españolas más exitosas del sector moda.

La marca expandió operaciones en: Europa

América Latina

Asia

Medio Oriente además de consolidar ventas digitales y miles de tiendas físicas alrededor del mundo.

También existen disputas familiares

Medios españoles señalaron que tras la muerte de Isak Andic comenzaron tensiones familiares relacionadas con la sucesión empresarial y la herencia multimillonaria.

Reportes mencionan diferencias internas entre integrantes de la familia y personas cercanas al empresario.

El caso sigue bajo investigación