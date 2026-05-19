Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Detienen a hombre por incendiar combi en gasolinera de Tlalnepantla

Hombre prendió fuego a camioneta en gasolinera para no ir al anexo/RRSS
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 09:08 - 19 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Añadir como fuente preferida en Google
Aparentemente el hombre provocó el fuego para evitar ser llevado a un centro de rehabilitación contra adicciones

Un hombre de 39 años fue detenido luego de presuntamente incendiar una combi de transporte público dentro de una gasolinera ubicada en la zona de San Bartolo Tenayuca, en el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México.


El ataque quedó grabado por cámaras de seguridad y las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales debido al riesgo de explosión que existió dentro de la estación de servicio.

Video muestra el momento exacto del incendio

En las grabaciones se observa una camioneta tipo Nissan Urban blanca estacionada junto a una bomba despachadora de gasolina.


Segundos después, un hombre vestido con camisa clara y pantalón oscuro se acerca a la parte trasera de la unidad y aparentemente arroja gasolina hacia el vehículo.


Casi de inmediato se genera una fuerte llamarada que envuelve la puerta trasera derecha de la combi y provoca momentos de tensión entre trabajadores y clientes de la gasolinera.

Una camioneta fue incendiada mientras cargaba gasolinera en Tlanepantla/RRSS

Clientes y trabajadores corrieron para ponerse a salvo

Las imágenes muestran cómo varias personas comienzan a correr al percatarse del fuego y del riesgo de una explosión mayor debido a la cercanía con los surtidores de combustible.


Incluso, un taxista que se encontraba cerca de la zona logró escapar segundos antes de que las llamas se extendieran.


El incendio también provocó humo intenso y alarma entre automovilistas que se encontraban cargando gasolina.

Un empleado evitó la tragedia al sofocar el fuego con un extinguidor/RRSS

Empleado evitó una tragedia mayor

Uno de los trabajadores de la estación reaccionó rápidamente y utilizó un extintor para sofocar las llamas.


Gracias a su intervención:

  • El fuego fue controlado en segundos

  • Las llamas no alcanzaron los surtidores

  • Se evitó una posible explosión


Posteriormente acudieron bomberos y equipos de emergencia para revisar la zona y descartar riesgos adicionales.

Chofer de la combi resultó lesionado

De acuerdo con los reportes, el conductor de la unidad sufrió quemaduras durante el incendio.


Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle atención médica y posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento especializado.


También se informó que el presunto agresor presentó algunas lesiones derivadas del fuego.

Hombre habría provocado incendio para evitar ir a rehabilitación

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presuntamente habría provocado el incendio para evitar ser trasladado a un centro de rehabilitación contra adicciones.


Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente esta versión; sin embargo, esa sería una de las principales líneas de investigación sobre el motivo del ataque.

Detuvieron al presunto responsable

Policías municipales lograron detener al hombre señalado como probable responsable del incendio.


Las autoridades le hicieron saber sus derechos y posteriormente fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.

Investigan el motivo del ataque

Las autoridades mexiquenses abrieron una carpeta de investigación para determinar las causas del incendio y esclarecer el posible móvil del ataque.


Hasta el momento no se ha informado oficialmente si existía alguna relación previa entre el detenido y el conductor de la combi.

Video genera impacto en redes sociales

El video del incendio rápidamente se viralizó debido a la peligrosidad del incidente ocurrido dentro de una gasolinera.


Usuarios en redes sociales destacaron la rápida reacción del empleado que utilizó el extintor y evitó que el fuego provocara consecuencias mayores dentro de la estación de servicio.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Estados
Lo Último
13:36 ¡Oficial! Gerardo Espinoza será el nuevo técnico de Puebla
13:32 Daniel Quintero Huitrón repite arbitraje en el Pumas vs Cruz Azul a pesar de polémica en el torneo regular
13:06 Revelan por qué el esposo de Inés Gómez Mont sigue sin ser extraditado a México
13:02 Exjugadora de la Liga MX Femenil rifa recuerdos su etapa profesional para pagar cirugía
12:48 ¡Dice adiós a la blanquita! Leyenda se despide del beisbol a sus 34 años
12:38 Futuro de Efraín Juárez en Pumas se tambalea; ya tiene ofertas de Europa
12:26 ¡Todo listo! Designaciones arbitrales para las Finales de Ida y Vuelta entre Pumas y Cruz Azul
12:13 ¡Una millonada! Mundial 2026 dejaría a México con jugosa derrama económica con la venta de cerveza
12:09 Arcángel defiende la Conquista y no se disculpa tras críticas
11:48 “El Pony” habría asesinado a 10 personas en Puebla; detienen a joven ligado a masacre en Tehuitzingo