¡Con eco en la eternidad! El emotivo discurso de Joel Huiqui en la Semifinal de Cruz Azul

Con nueve partidos sin victoria, el Clausura 2026 para Cruz Azul parecía destinado al fracaso con Nicolás Larcamón. Incluso la decisión de la directiva de cesar al técnico argentino una jornada antes del final de la Fase Regular parecía arriesgada. Pero la apuesta funcionó y Joel Huiqui llevó al equipo hasta la Final y ahora tiene la oportunidad de ganar el título de Liga MX que tanto se le negó como futbolista de la Máquina.

El exdefensa estuvo en el banquillo en las Finales perdidas contra Santos en el Clausura 2008; Toluca en el Apertura 2008, y Monterrey en el Apertura 2009. Por lo que ahora tratará de "reescribir" la historia en la serie frente a Pumas, rival contra el cual perdió la Final del Clausura 2011, en esa última ya como jugador de Monarcas Morelia.

El emotivo discurso de Joel Huiqui en la Semifinal ante Chivas

En cinco partidos, Huiqui tiene cuatro triunfos por un empate, mismo que se dio en el partido de ida de la Semifinal contra Chivas en el Estadio Banorte. Dicho resultado dejó a Cruz Azul en un escenario complicado, con la obligación de ganar en la vuelta en el Estadio Jalisco, ya que con el empate quedaría fuera por posición en la tabla, como le pasó a Vicente Sánchez ante América en el Clausura 2025 y Larcamón frente a Tigres en el Apertura 2025.

No obstante, el zaguero triunfó donde su predecesores fracasaron y ahora quiere emular a Juan Reynoso, quien en el Guardianes 2021 se convirtió en el primer exjugador de Cruz Azul en coronarse como técnico. La única diferencia entre el mexicano y el peruano es que el segundo sí celebró un título durante su etapa como futbolista, precisamente el del Invierno 1997.

Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Chivas | MEXSPORT

En ese contexto, el propio Huiqui anticipó lo que se venía en la historia del club previo a la Semifinal ante Chivas. "Este es el momento que estábamos esperando, muchachos. Aquí hay que hacer historia. Nada más recuerden la imagen que tuvimos hace rato. Una imagen de ustedes triunfadores, una imagen donde tienen muchos campeonatos".

"Pero hoy tienen el respaldo, los jugadores que entran, el respaldo de la banca. El respaldo de la institución, del club. Pero tienen un respaldo de 15 millones de aficionados del club. Tienen a su familia, importante hoy", les dijo el estratega interino a los jugadores previo al partido de ida contra Chivas, como se observa en el video del color que difundió Cruz Azul.

Jugadores de Cruz Azul en celebración ante Chivas | MEXSPORT

En el mismo sentido, Huiqui les pidió a sus futbolistas convertirse eternos con una gran actuación en la eliminatoria. "Lo que hagamos hoy, escuchen. Lo que hagamos hoy, de que tenga eco, ¿dónde? ¡En la eternidad! Vamos, lo que hagamos hoy, que tenga eco, ¿dónde? ¡En la eternidad! Una más, lo que hagamos hoy, que tenga ¿dónde? ¡En la eternidad!", gritó el técnico acompañado de los jugadores.

Para la vuelta, Huiqui no cambió su narrativa e impulso a los futbolistas a no bajar el ritmo en ningún momento. "Dos cosas nada más lo más importante hoy trabajemos en equipo en equipo hoy el partido es trabajar en equipo 90 minutos de acuerdo; que lo que hagamos hoy tenga eco cuando que lo que hagamos hoy tenga eco ¿cuándo? ¡En la eternidad!" repitió.

No es casualidad que Cruz Azul esté en la Final

El resumen de la eliminatoria contra el Rebaño finalizó con la misma emotividad que tuvo la serie, con un Carlos Rodríguez, capitán cementero, ilusionado con levantar el título con la Máquina. "Este equipo se lo merece. 'Gudi' (Andrés Gudiño) es el único que sabe lo que es salir campeón con esta camiseta pero yo lo quiero vivir y creo que todos los demás lo tenemos que vivir así, que vayan por esa copa", dijo el mediocampista.

"No es casualidad de acuerdo, lo que está pasando no es casualidad que estés acá, no es casualidad el objetivo principal justamente es ganar el campeonato. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ya lo saben.Trabajo en equipo, convencimiento, plan de partido, el que está fuera entra a perder el alma. Disfrútenlo. Y hay que ganar la Décima; nadie más se lo merece", añade por último Joel Huiqui.